El Atlético necesita ganar y rezar por el Qarabag Oblak despeja el balón tras un disparo de Filipe Luis. :: efe Los madrileños no tienen margen de error: deben vencer a la Roma y esperar que le acompañen los marcadores R. ERRASTI MADRID. Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:02

Es posible que cuando el Atlético salte al césped del Wanda Metropolitano para medirse a la Roma de lo que más se hable sea del Qarabag, contra el que no ha podido vencer en las dos últimas jornadas (0-0 y 1-1). Y es que al cuadro rojiblanco sólo le vale la victoria si quiere mantener una mínima esperanza de pasar a octavos del torneo continental. «Estamos prácticamente eliminados, pero tenemos que ganarles», reconoce Filipe Luis.

El Atlético navega timorato en la competición europea: tercero con tres puntos, a cuatro del segundo, el Chelsea, y a cinco de su rival, líder del grupo C tras su 3-3 en Londres y el 3-0 al Chelsea en la capital italiana. Si el equipo español no gana, tendrá que consolarse con la Europa League... siempre que el equipo azerbaiyano no le adelante en estas dos jornadas.

ALINEACIONES

El principal problema del equipo es el gol: siete goles en esos últimos diez partidos, sólo dos en Champions y uno fue de penalti, anotado por el ahora gris Antoine Griezmann. Simeone, consciente de que mejor con un '9' potente a su lado, apostará de inicio por Torres, que por lo visto en los ensayos sería una de las cuatro novedades de la alineación junto a Carrasco, Giménez y Filipe Luis. Los dos últimos formarían en defensa junto a Savic, baja por sanción por su roja ante el Qarabag.

En la Roma no se fían del mal momento rojiblanco. Le basta con un empate para asegurarse la clasificación y si ganara se aseguraría además el primero para acceder a octavos como cabeza de serie.