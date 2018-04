Allegri: «No era un penalti claro, era una zona gris» El técnico de la Juventus considera que su equipo mereció «al menos la prórroga» y lamenta la expulsión de Buffon en lo que pudo ser la despedida europea del arquero ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 12 abril 2018, 00:03

Massimiliano Allegri era un hombre lógicamente dolido tras la eliminación sufrida por la Juventus a manos del Real Madrid en cuartos de final de la Liga de Campeones. No sólo por caer apeada su escuadra sino por el modo en que se produjo, con un polémico penalti cuando el partido expiraba y parecía inevitable la prórroga, después de que la 'Vecchia Signora' se pusiese 0-3 en el Santiago Bernabéu, con lo que neutralizaba la renta de tres goles que logró el conjunto blanco en el Juventus Stadium. Pese a ello, no quiso polemizar demasiado sobre la decisión de Michael Oliver de decretar la pena máxima por derribo de Benatia a Lucas Vázquez. «En mi opinión no era un penalti claro, era una zona gris», señaló sobre la acción que decantó el cruce, aunque no quiso pronunciarse sobre si la decisión del árbitro inglés hubiese sido la misma en otro estadio.

«La Juventus ha jugado un gran partido. Felicito a mis jugadores. El partido de ida también fue muy bueno desde el punto de vista técnico, aunque concedimos dos goles», indicó el técnico piamontés, que resaltó que antes de comenzar el duelo «tenía confianza» en la remontada y consideró que su equipo se merecía «al menos la prórroga», aunque recalcó que ahora «no es momento de llorar».

«El VAR no está. Entonces hemos perdido. No hay mucho más que decir. Son problemas de la UEFA. Siempre he dicho que el VAR es una herramienta muy importante», respondió cuando se le interpeló acerca de si el videoarbitraje habría cambiado el signo del encuentro, aunque sí se quejó de que en el partido de ida «el de Cuadrado también era penalti» en su opinión.

Reconoció que la eliminatoria le deja un «sabor amargo», aunque volvió a ensalzar la actuación del cuadro bianconero. «Esta noche hemos demostrado que la Juventus, como equipo y como club ha crecido muchísimo en los últimos años», destacó Allegri.

Lamentó por último el entrenador de la Juventus la expulsión por las protestas del veterano guardameta tras la señalización del penalti. «Se ha tratado de un momento de confusión. Lamentablemente Gigi tuvo esa reacción pero es comprensible. No sé si éste ha sido el último partido de Champions de Gigi, pero faltaban tres segundos y ha sido una reacción humana», defendió el preparador piamontés. «En cuanto el penalti, el árbitro consideró que había penalti y lo pitó. No hay nada más que podamos hacer», remachó