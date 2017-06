En Cardiff las casualidades cobran vida al punto de inquietar a los más supersticiosos. La primera es conocida, ya que ningún campeón ha podido revalidar título desde que la máxima competición pasó a llamarse Champions League. «Ojalá podamos entrar en la historia en este formato de Champions siendo el único equipo en ganar dos veces el campeonato de manera consecutiva», afirma Dani Carvajal.

Después de que el Milan lo hiciese en la Copa de Europa (1989, 1990) hubo cuatro que pudieron hacerlo en este formato pero fracasaron. «Ganar la Champions dos años seguidos es muy complicado y ahora nosotros estamos a sólo un partido de poderlo conseguirlo», recuerda Lucas Vázquez. El primero fue el Milan en 1995, pero fue derrotado en la prórroga por un Ajax que un año después cedería su trono a la Juventus en los penaltis. El propio club italiano intentó repetir título, pero fracasó ante el Borussia Dortmund.

Pasaron diez años hasta que el Manchester United, tras vencer al Chelsea por penaltis en Moscú, optó a defender la corona, pero cedió ante el Barcelona en Roma (2-0). «No vamos a pensar en el gafe, sabemos lo que podemos hacer. Es una final y si la ganamos entraremos ahí», explica Morata. «Ganar otra vez la Champions sería la leche. Nadie lo ha conseguido de manera consecutiva y lo tenemos a 90 minutos. No va a ser fácil pero lo vamos a intentar. Sí que cambia, es diferente. Ahora hay algo que perder. Lo bueno es que tenemos la experiencia muy cercana, de las dos últimas finales», explica Kiko Casilla. «Tenemos experiencia en los últimos años, es la tercera final en cuatro años. Si hacemos nuestro partido y no cometemos errores nos podemos llevar la copa a casa», vaticina Asensio.

También llegó a finales de modo reciente la Juventus, que ha ganado el trofeo en dos ocasiones (1985 y 1996) pero ha perdido la final más veces que ningún otro club (seis, la última en 2015 ante el Barcelona en Berlín). «Va a ser muy duro porque la Juve es un equipazo. Han ganado la Copa, la Serie A... y seguro que quieren terminar con esos malos recuerdos. Va a ser un partido muy duro que está al 50%. Es especial jugar mi segunda final con el Madrid. Ojalá seamos el primer equipo en ganar dos Champions», explica Kroos. Su compañero en el centro del campo, Kovacic, recuerda el deseo de «hacer historia». Es curioso que la final se produzca en unas circunstancias similares a la de Ámsterdam de hace 19 años, cuando la Juventus accedió a la final tras eliminar al Mónaco.

Desde que la Champions cambió de formato los blancos no se han llevado el trofeo en año impar pese a que han logrado cinco títulos. La 'séptima', precisamente ante la Juventus, fue en 1998, la 'octava' en París frente al Valencia fue en 2000 y dos años más tarde se cerró el ciclo triunfal blanco con la 'novena' en Glasgow ante el Leverkusen. «Es un dato que deberíamos valorar, pero el dato magnífico es estar en tres finales en cuatro años. Ojalá podamos volver a reivindicarnos y ser el único equipo en la historia que gana dos Champions seguidas en este formato. Sería un sueño para todos los madridistas. Las estadísticas no ganan partidos y no vamos a ir sacando pecho por ser los últimos campeones de la Copa de Europa, empezamos de cero. Hay que dejarse el alma. Obsesionarse no es bueno aunque sabemos que podemos hacer un doblete histórico», apunta Ramos.

Los colores de las camisetas

Después de un tiempo de espera de 12 años alcanzó la final de Lisboa -cuando había perdido la Liga ante el Atlético- y se llevó la ansiada 'décima' ante el club rojiblanco en la prórroga, y por último repitió ante su vecino en los penaltis de San Siro en 2016, cuando el Barcelona había hecho doblete. «No pasa por nuestra cabeza romper récords. Cada partido es distinto. No hay que pensar porque el Real Madrid haya ganado cinco finales o ellos las hayan perdido. No tiene nada que ver», explica Marcelo. «Sí hemos hablamos de estas cosas pero lo que tenemos que hacer es lo mismo que toda la temporada. Estar juntos ,unidos y luchar hasta el final para entra en la historia», apunta Modric.

Los amantes de los números recuerdan que, mirando los precedentes con este formato, esta campaña le toca ganar el título a un club italiano. Si echamos la vista atrás, en 2010 el Inter de Mourinho se impuso al Bayern en el Bernabéu, y siete años más atrás fue el Milan quien se llevó una final en los penaltis ante la Juventus, donde ya jugaba Buffon, en Old Trafford. Y en la 95-96 fue la propia Juve la ganadora frente al Ajax de Van Gaal.

«Lo sabemos, pero independientemente de eso, para nosotros lo más importante es ganar el título. Estamos mentalizados para ganar el partido», sostiene Keylor Navas, que estaba bajo palos en Milán. En la plantilla no creen en malos farios, ni siquiera un gallego como Lucas Vázquez. «Tenemos la oportunidad de hacer algo histórico como es el doblete Liga-Champions y estamos con muchas ganas. Llevar dos temporadas y poder conseguir dos Champions es algo increíble y ojalá podamos hacerlo realidad. Eso es lo más importante», cuenta.

Los más agoreros miran más allá de los datos y recuerdan que con la camiseta morada que lucirá el Real Madrid en Cardiff llegaron dos de las cinco derrotas de esta temporada (Mestalla y Sánchez Pizjuán), y que normalmente los antiguos amores suelen ser dolorosos porque los e jugadores acostumbran a brillar ante el que fue su club. Morientes, Robben o Morata son algunos de los ejemplos más cercanos en la memoria.

«Pipa está enchufado y marca todo lo que le llega pero sabe que en el campo no hay amigos», dice Ramos. Quizá la Juventus hubiese preferido ser visitante para lucir su segunda equipación. Con la primera ha perdido cinco de sus seis finales, aunque la primera llegó en Heysel con los colores clásicos, y la única Champions de su palmarés fue de azul, en los penaltis ante el Ajax.