El Atlético se consolida como un grande de Europa

«Es uno de los mejores equipos del mundo y es favorito para ganar la Liga de Campeones». La frase la dijo convencido Chicharito Hernández, delantero del Bayer Leverkusen, después de que el Atlético le eliminase en octavos de final. El cuadro atlético suma cuatro presencias consecutivas en cuartos de final, alcanzando dos finales (2014 y 2016) en menos de tres años. Este hito, ya que hasta la llegada de Simeone sólo lo había logrado cinco veces en su historia, le reafirma como un equipo en la elite. «Estos años el Atlético está siendo un grande de Europa, no hay más que ver los partidos tan meritorios que estamos haciendo. Son los datos y eso quiere decir mucho. No es ninguna casualidad que cuatro años consecutivos estemos en cuartos. Siempre nos ha faltado ese plus para ganarla, es algo que nos ilusiona y por eso vamos a luchar por ello», aseguró Lucas Hernández.

No es de hacer muchos planes a futuro Diego Simeone, que prefiere ponderar lo logrado por el equipo que más corre del torneo y menos faltas comete. «Hay que nombrar el gran esfuerzo del club y de los futbolistas, que se han dejado el corazón y el alma, e insisten y compiten a lo largo de estos cuatro años y han podido estar, una vez más, entre los ocho mejores, independientemente de los cambios que se han producido cada temporada», declaró.

«La Liga de Campeones es especial y este paso, sobre todo para el club, es muy importante», añadió el argentino, que en sus círculos privados insiste en la 'renovación' que ha tenido que vivir estos años y en lo joven que es su plantilla. El miércoles ante el Leverkusen sólo Godín superaba los 25 años en el once. De hecho, solo ocho futbolistas perviven de la plantilla que llegó a la final de Lisboa en 2014 (y cinco de ellos son defensas). «Parece fácil pero son muchos partidos, hay que darlo todo y cada año lo conseguimos. Si quieres ir hasta el final hay que ganar a todos los que toquen», recordó Antoine Griezmann.

El único punto discordante en esta luna de miel es la suplencia de Fernando Torres. Al menos, el jueves. «¡Cholo, sácalo!, ¡Cholo, sácalo!», gritó el Calderón, que había coreado a Torres pero optó por 'vacilar' a Simeone pidiendo también que pusiera en el campo a Cerci. «Nos hubiera dado menos conexiones futbolísticas. Siempre quiero lo mejor para la entidad», explicó sobre la ausencia del '9' atlético.