Carlo Ancelotti puede 'jubilar' a Arsene Wenger

Carlo Ancelotti y Arsene Wenger se han convertido, por méritos propios, en dos clásicos del fútbol europeo. El italiano ha entrado en los libros a base de triunfos en las plazas más difíciles del continente: Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid y Bayern de Múnich engrosan su currículum. El francés es historia viva del Arsenal, a cuyo banquillo llegó en 1996 y, tras 20 años en los que ha cambiado la idiosincrasia y el estatus del club, podría despedirse este verano. En ese caso, y salvo una remontada de leyenda, 'Carletto' le jubilará de la Champions, el gran lunar de su carrera.

ALINEACIONES Arsenal: Ospina, Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal, Oxlade-Chamberlain, Xhaka, Walcott, Iwobi, Alexis y Giroud. Bayern Múnich: Neuer, Rafinha, Javi Martínez, Hummels, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Thiago, Robben, Ribery y Lewandowski. Árbitro: Tasos Sidiropoulos (griego) Estadio: Emirates Stadium (Londres) Hora/TV: 20.45/BeIN Sports.

Las seis últimas ediciones de la Liga de Campeones el Arsenal no ha logrado pasar de octavos; y la séptima tampoco apunta a ser la vencida.

No tiene pinta, principalmente, porque en frente tendrá a un Bayern de Múnich que ya ha alcanzado velocidad de crucero y que afronta el partido en su mejor momento de la temporada. Los primeros seis meses de Ancelotti a cargo del conjunto bávaro no fueron fáciles, con la sombra de Pep Guardiola todavía muy presente, pero en 2017 su trayectoria es imparable: no conoce la derrota -ocho victorias y dos empates- y suma 28 goles a favor por sólo cinco en contra.