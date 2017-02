El Atlético pasa del cerrojo al vértigo

El Atlético venció 2-4 en Leverkusen, garantía de que pasará de ronda. Las 22 eliminatorias anteriores que empezó con victoria a domicilio las superó. El debate en la vuelta del equipo, que llegó a las 4.45, era más profundo, sobre la ambición del equipo. Quizá Simeone nunca había dado tantas explicaciones por un cambio hecho en una victoria, pero sustituir a Kevin Gameiro por Thomas Partey a los 70 minutos provocó sorpresa no sólo en los aficionados sino también entre sus futbolistas. «Gameiro estaba haciendo uno de los mejores partidos desde que llegó al club, Griezmann estaba en su línea pero mi intención era poner gente fresca. Los chicos tienen que estar enojados, cuanto más enojados están más contento me pongo yo», afirmó ante los medios.

En el césped se notó que sus futbolistas no entendieron el vértigo del técnico. «¿Qué haces? No, no, no. Es el mejor», expresó entre dientes Antoine Griezmann sus pensamientos antes de que Saúl, que habia marcado el 0-1, comentase con él la modificación. Gameiro se fue enfadado, negando con la cabeza.

Hay muchos en la caseta colchonera que no olvidan que varios de esos cambios 'amarrateguis' de Simeone les costaron muy caro en los días decisivos: sacar a José Sosa por Raúl García en Lisboa o no meter a Correa en Milán como tenía previsto porque justo en ese momento Carrasco anotó el empate. La plantilla piensa que el Cholo, artífice claro del éxito rojiblanco, le faltó atrevimiento para terminar con los rivales cuando estaban en posición de intentarlo. Recuerdan que ante el Barça en el Camp Nou fueron valientes y sólo la falta de acierto impidió la remontada.