El mejor Atlético brilla en Europa

madrid. «La Liga de Campeones es mi obsesión», coreaban los aficionados del Atlético en el Bay Arena mientras su equipo disfrutaba los últimos minutos en el estadio alemán con un 2-4 que deja los cuartos de final a sólo 90 minutos. El equipo del Cholo atropelló al Bayer Leverkusen, un rival con ritmo alegre, intensidad y buena voluntad ofensiva pero con un orden defensivo muy defectuoso. Pudo solventar el equipo español la eliminatoria con una goleada mayor, pero le faltó tino arriba y seguridad bajo palos para evitarlo. Incluso temió por un empate cuando los alemanes tiraron de orgullo.

4 AT. MADRID Bayer Leverkusen: Leno; Henrichs, Toprak, Dragovic, Wendell; Aranguiz, Kampl; Bellarabi (Pohjanpalo, m. 65), Havertz (Volland, m. 55), Brandt; y 'Chicharito' Hernández. Atlético de Madrid: Moyá; Vrsaljko, Giménez, Savic, Filipe; Saúl, Gabi, Koke, Carrasco (Torres, m. 77); Griezmann (Correa, m. 77) y Gameiro (Thomas, m. 70). Goles: 0-1, m. 17: Saúl. 0-2, m. 25: Griezmann. 1-2, m. 48: Bellarabi. 1-3, m. 59: Gameiro, de penalti. 2-3, m. 67: Savic, en propia puerta. 2-4, m. 86: Fernando Torres. Árbitro: William Collum (Escocia). Amonestó a Henrichs (m. 15), Dragovic (m. 58), Wendell (m. 63), Aranguiz (m. 73) y Filipe Luis (m. 90). Incidencias: 30.000 espectadores.

Poco puedo hacer el meta alemán cuando Saúl dejó un gol marca de la casa. Hizo el '8' rojiblanco un slalom de los suyos y soltó un zurdazo al palo largo. Fue una mezcla del clásico gol patentado por Robben y el suyo propio de la pasada campaña en semifinales al Bayern en el Calderón. Desde la pasada campaña Saúl suma cinco goles en la competición, más que ningún otro español en la máxima competición continental.

Conexión francesa

Ese 0-1 dejó el duelo aún más abierto y el intercambio de golpes le vino bien al Atlético, que parece haber olvidado en 2017 sus problemas de cara a portería. Es cierto que los arietes se deben analizar más allá de los goles y es por ello que Gameiro está demostrando que es un grandísimo delantero. Así, fue capaz de aprovechar un pelotazo de Vrsaljko para montar una contra letal. Fue capaz de sujetarla hasta que llegase Griezmann y, pese al acoso de Toprak, asistir al 'principito'. 'Grizzi' fusiló por alto el séptimo 'regalo' de su compatriota esta campaña.

Ocho minutos después Kevin volvió a dejar sólo a su amigo Antoine para que pusiese el 0-3, pero Leno, otra vez con los pies, repelió a córner. Era un baño madrileño pero no se rendía el bloque local, que nada más regresar de la caseta, y tras aprovechar un despiste de Filipe en banda, recortó distancias Bellarabi.

El duelo seguía siendo de ida y vuelta, algo bueno para los visitantes, tanto que Gameiro estrelló un zurdazo en la cruceta. Después, el galo se fue otra vez de Dragovic obligándole a que le agarrase para que no se plantase ante el portero. El manotazo empezó fuera, pero Gameiro se desplomó dentro para tener la opción de terminar con el gafe de los once metros. Lo hizo con un chut al centro. El penalti pareció cerrar el partido, pero Moyá falló en el despeje para abrir de nuevo el melón. Llegó antes que Chicharito y Savic pero no atrapó, repelió y la bola acabó en la red tras pegar en la rodilla del montenegrino.

Torres sentencia

Simeone observó que aquello se descontrolaba y primero tuvo vértigo. Quitó para la media hora final al mejor futbolista del partido. Fue una extraña decisión del Cholo, que después recapacitó y optó por buscar la sentencia. Así, terminó de variar sus referencias ofensivas iniciales: Torres y Correa por Griezmann y Carrasco.

Comenzó a colgar balones el Leverkusen, que cerraba con dos buscando un empate que rozó con Chicharito. Se expuso mucho a los contragolpes de Torres y Correa. Lo mismo podía llegar el 3-3 que un 2-4.

Y sucedió lo segundo en un saque de banda. Vrsaljko, tras dar la bola con las manos a Koke, combinó con el madrileño y soltó un centro medido a Torres, que se adelantó a Toprak para cabecear a la red de Leno. El final permitió a los del Cholo, coreado por la grada, ver dos amarillas para evitar sanciones en la ida de los cuartos de final. Y es que ahí, en la próxima ronda, se ve el Atlético.