El Barça piensa más en el futuro que en el milagro

Quedan tres semanas para la vuelta de los octavos de de la Liga de Campeones en el Camp Nou, una eternidad para un Barça que tendrá que convivir todo ese tiempo con el recuerdo de la humillación sufrida en París. 24 horas después del 4-0 favorable a un gran PSG, nadie, ni dentro ni fuera del vestuario ni del club, encuentra argumentos para creer en una remontada que no tiene precedentes en el fútbol europeo. El más optimista puede soñar con un gran día del Barça y de su tridente, pero que esa versión coincida con un día relajado del equipo de Unai Emery es una quimera porque si algo garantizan los conjuntos que entrena el vasco es concentración e intensidad para competir hasta el final.

En el Barça, además, las catástrofes europeas nunca salen gratis y suelen crear grietas irreparables. Sergio Busquets, dolido por el baño de fútbol y de pasión del PSG, fue tan sincero, a pie de césped, que no pudo obviar una reflexión en caliente que dejó en mal lugar al cuerpo técnico de Luis Enrique: «Han sido mejores, han jugado mejor, han hecho un planteamiento táctico mejor y nos han superado». Preguntado por si había sido un tema de actitud, insistió en que «no ha sido la actitud, ha sido un tema de fútbol, han apretado más, han estado mejor tácticamente, han hecho un plan y lo han llevado hacia donde han querido». Y añadió en una tercera respuesta que «nos imaginábamos otro tipo de partido, pero han apretado y nos han sorprendido». ¡Tres referencias a la táctica en tres respuestas consecutivas! No parece casualidad.

Culpables tras un 4-0 inapelable y mediático hay muchos. Con 13 partidos en 41 días entre el 5 de enero y el 14 de febrero (uno cada tres días), la factura es evidente porque además conlleva lesiones como las de Iniesta y Busquets, que en París mostraron su falta de ritmo, o la de Piqué, con molestias en un adductor que tendrá que soportar hasta fin de curso, por no hablar de las bajas de Aleix, Arda o Mascherano.

Koeman, Van Bronckhorst, Cocu, De Boer, Eusebio y Valverde están en las quinielas populares

El Barça ya había dado varios avisos de que algo así podía suceder. El caso más reciente fue en la vuelta de la semifinal de Copa ante el Atlético, pero antes hubo minutos nefastos en el Villamarín, en Anoeta, en el Pizjuán o la segunda en Mánchester. Como había logrado sobrevivir en Copa y en Liga de Campeones, los puntos perdidos en Liga se entendieron como el peaje que tenía que pagar un equipo que estaba cambiando algunas cosas para mantenerse en el éxito. Y llegó la Liga de Campeones, pero se ha visto al peor Barça, con el equipo partido, el tridente desconectado, Rakitic en el banquillo, André Gomes corriendo sin sentido, Sergi Roberto bloqueado.

El hecho de que el técnico no haya comunicado todavía si renueva o no, unido a la debacle en París y a la crítica de Busquets, invitan a apostar que en junio habrá cambio de entrenador. La escuela holandesa, vivero habitual, ofrece candidatos como Ronald Koeman (Everton), Cocu (PSV), Van Bronckhorst (Feyenoord) y Frank de Boer (sin equipo). Entre los ex de la casa, Eusebio y Valverde, aunque y muchos verán en Òscar García (Salzburg) al futuro Guardiola. Y que nadie descarte a un argentino por si hay que convencer a Messi de algo. Sampaoli ya ha dicho que le gustaría entrenarle cada día. Otra vez a buscar en el Sevilla...