Larrea declaró que Jacinto Alonso cobraba de la FEF «dos mil y pico euros» al mes en cheques Jacinto Alonso, en la final de la Copa Federación. / Antonio Díaz Uriel El presidente de la Federación Española afirmó ante la Justicia que cree que el riojano cobraba por presidir una comisión, aunque admitió que «es norma» de la casa no pagar por ello JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Sábado, 14 octubre 2017, 12:15

Jacinto Alonso cobraba mensualmente y a través de cheques de la caja de la Federación Española de Fútbol, aunque no estaba en nómina. Eso es lo que aseguró Juan Luis Larrea, actual presidente de la Federación Española de Fútbol, en su declaración judicial del pasado 27 de julio. Larrea, que respondió a las preguntas durante más de una hora, admitió además, que es «norma» de la Federación que ningún presidente de comisión o miembro de comisión cobre por tal condición. Jacinto Alonso presidía una de esas comisiones federativas y según Larrea percibía «dos mil y pico euros o tres mil», aunque no acertó a afirmar por qué, si bien creía que por presidir la comisión.

El vídeo que se puede ver y escuchar en as.com deja en el aire muchas cosas del funcionamiento de la Federación Española, pero cuando Larrea es preciso en sus contestaciones se hace entender perfectamente.

La primera vez en la que se habla de Jacinto Alonso Marañón durante la declaración, el Ministerio Fiscal le liga al papel de agente de la aseguradora Helvetia. «Será», responde Larrea, aunque admite que le consta que la Federación ha estado trabajando con esta aseguradora. Afirma que, al menos, «desde hace dos años».

Larrea afirma que la decisión de pagar a Alonso la tomó la vicepresidencia económica (Padrón)

La investigación de la UCO retrocede más en el tiempo para fijar la unión: 2009. Juan Luis Larrea también deja claro que la decisión de trabajar con Helvetia la tomó «la dirección de arriba, Padrón o el administrador». De hecho, la UCO considera que el incremento de pólizas le permitió al actual presidente pasar de cobrar 69.803 euros en el año 2009 a 134.942 en el 2015. Durante esos ejercicios, la Mutualidad de Futbolistas Españoles, de la que Alonso era consejero desde el 2009, pagó a Helvetia, de la que Alonso era corredor de seguros, 1,989 millones de euros.

El presidente de la FEF dice no saber durante cuánto tiempo ha estado pagando al mandatario riojano

Una de las líneas de investigación abiertas por la Audiencia Nacional sobre el papel que juega Jacinto Alonso hace referencia a los ingresos que percibe de la Federación Española. Durante el año 2015 ascendieron a 19.751 euros, según los números que la Agencia Tributaria puso a disposición de la UCO. Ésta admite desconocer si ese montante lo percibe Alonso por ser miembro de la junta directiva de la FEF o no. Si fuera así, estaría saltándose el artículo 18.4 del Real Decreto 1251/1999 de 16 de julio. A esa cuantía se suma, como gasto, el alquiler de un piso por el que la Federación Española pagaba en ese momento 2.200 euros mensuales. Juan Luis Larrea explica en su declaración cómo cobraba Jacinto Alonso. Ángel Villar, expresidente de la Federación, justifica en su declaración judicial esos abonos en el «trabajo» que tenía Alonso.

- Fiscalía: ¿Hay alguna posibilidad en la FEF de coger dinero de caja? Por ejemplo, compro unas pilas, presento una factura y me la llevo; tengo que comprar luces, tengo que llevarme a comer a alguien,...

- Larrea: Sí. Hay un departamento de caja

- Fiscalía: ¿Quién lo controla?

- Larrea. El administrador...

- Fiscalía: ¿El administrador general?

- Larrea. Sí.

- Fiscalía. ¿Y qué es lo que hay que presentar?

- Larrea: Los tickets.

- Fiscalía: Primero se hace el gasto y luego se presenta el ticket.

- Larrea: Correcto. Bueno, primero se hace el gasto, se presenta el ticket y luego se cobra.

- Fiscalía: No hay autorización.

- Larrea: No. Hay autorización de gasto. En este momento la estoy haciendo yo y anteriormente la hacía el administrador general.

- Fiscalía: No hay gasto de autorización previa.

- Larrea: Previa, no.

- Fiscalía: Aprobación.

- Larrea: Son cosas nimias: unas pilas, el taxi...

- Fiscalía: ¿Hay alguna cantidad mensual que vaya a cargo de esta caja? ¿A algún directivo, a algún responsable?

- Larrea: Sí, hay algunas personas que tienen una asignación por una función concreta. Que yo sepa, igual uno es Jacinto Alonso y otro puede ser Marcelino Maté.

- Fiscalía: ¿Por qué cobraban estos señores de la caja?

- Larrea: Por ejemplo, Marcelino Maté llevaba una comisión de Segunda B, con unas funciones concretas y unos días concretos

- Fiscalía: Pero vamos a ver, en las comisiones no se cobra, no cobra ningún miembro de la comisión.

- Larrea: En las comisiones no se cobra.

- Fiscalía: De hecho es norma que no se cobra

- Larrea: Es norma.

- Fiscalía. Ha dicho usted, Mate y...

- Larrea: Sí y Jacinto Alonso, que lleva un órgano que gestiona cursos.

- Fiscalía: ¿Pero por qué cobra, por ser presidente de la comisión o...?

- Larrea.: Yo creo que por eso.

- Fiscalía: ¿Sabe usted quién decidió que cobrasen?

- Larrea: Pues imagino que el departamento financiero, a nivel de vicepresidencia.

- Fiscalía: ¿Sabe usted la cantidad que cobran estos dos señores?

- Larrea: Dos mil y pico, tres mil euros al mes. Dos mil y pico creo que eran. Cuando vienen.

- Fiscalía: ¿El cobro se hace por caja?

- Larrea: Se hace por caja.

- Fiscalía: ¿Es dinero en efectivo?

- Larrea: Creo que se hace por cheque. El de Jacinto Alonso, seguro; el otro no le puedo decir.

- Fiscalía: ¿Y eso es nómina?

- Larrea: No, no es nómina. Nómina no es.

- Fiscalía: Es un plus que se le concede. ¿Y desde cuándo lo está cobrando?

- Larrea: Pues no sé, calculo que el último año o los dos últimos años. No lo sé.

- Fiscalía: No lo sabe.

- Larrea: El tiempo, no.

- Fiscalía: Y dice usted que son acuerdos que se toman desde arriba.

- Larrea: Sí, sí, por supuesto.