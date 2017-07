«LaLiga todavía no ha abonado el 1% de los derechos televisivos»

«LaLiga todavía no ha abonado a la Federación Española el 1% de los derechos televisivos comprometido por el Real Decreto de venta centralizada de los partidos de Primera y Segunda. Estamos en una disputa con LaLiga por no estar de acuerdo con la liquidación de los derechos y se ha pedido la mediación del Consejo Superior de Deportes (CSD)», desveló ayer durante la asamblea de la FEF el presidente de la Federación de Castilla y León, Marcelino Maté. Además del calendario de la temporada 2017-2018, que comenzará el domingo 13 de agosto con la ida de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barça en el Camp Nou, y la composición de los grupos y el calendario de Segunda B, la FEF también aprobó ayer el reparto de los ingresos televisivos destinados a los clubes no profesionales, con 81 votos a favor, sólo uno en contra y cinco abstenciones.

El presidente de la comisión de clubes de Segunda B y Tercera, Óscar Garvín, que en principio había emitido su voto en contra de dicho reparto, cambió su sufragio después de que Juan Luis Larrea le aclarase varias dudas. «La Federación destinará íntegramente los ingresos por los derechos de la Supercopa y la Copa al desarrollo del fútbol aficionado», garantizó el tesorero y presidente provisional de la FEF.

Los ingresos televisivos ascienden a 29,6 millones de euros y se repartirán a cada club de cada categoría no profesional, con 60.000 euros por entidad de Segunda B y 27.500 por representante de Tercera. «Comparando, en Segunda B en total se reparte casi el doble, ya que se pasará de 5,5 millones a 9,9 millones; y en Tercera de 3 a 12 millones. Todo esto gracias a los ingresos del Real Decreto», destacó Larrea, aunque posteriormente Maté desveló que el organismo que preside Javier Tebas no ha liquidado aún el famoso 1%.