James recupera la sonrisa en Alemania

«Ha entendido que tiene derecho a cometer errores». Jupp Heynckes, el emblemático entrenador del Bayern de Múnich, parece al fin haber recuperado la mejor versión de James Rodríguez, el jugador colombiano que vuelve a sonreír en Alemania, pese a unos inicios difíciles.

El sábado, en la victoria por 2-1 contra el Wolfsburgo en la Bundesliga, el veterano técnico dio descanso al máximo goleador del Mundial 2014 (6 goles) de cara al encuentro ante el Besiktas de la Liga de Campeones. Porque James sabe ahora que no jugar no es sinónimo de castigo. «Vemos cada día lo bien que se siente aquí», dice Heynckes, que habla perfectamente español y por lo tanto puede comunicarse con claridad con el colombiano. «Ahora está bien integrado, ha entendido (...) que si no le hago jugar no es por su rendimiento. Mantenemos una buena comunicación y estoy muy contento con él», añade el veterano entrenador.

Poco utilizado por Zinedine Zidane en el Real Madrid la pasada temporada, James se encontró, a los 26 años, en un momento delicado de su carrera. Carlo Ancelotti, que estaba a los mandos del Bayern al principio de la temporada, le reclamó para el campeón alemán, al que llegó cedido. Pero el técnico italiano fue destituido a finales de septiembre por los malos resultados y el que en Colombia llaman 'El Bandido', por su capacidad para engañar a las defensas, se encontró en el banquillo durante tres partidos consecutivos. Eran tiempos en los que James hubiera podido pensar que su aventura germana podría acabar en breve. La prensa alemana hablaba incluso de «error de fichaje» y empezaba a especular sobre una posible salida del jugador en el mercado de enero.

Como pez en el agua

Pocos contaban con el talento de gestor de vestuarios del veterano Heynckes, que poco a poco iría reintegrando a James, dándole responsabilidades y finalmente convirtiéndole, a partir de febrero, en una de las piezas clave de su sistema de juego. Tras 23 jornadas, el exjugador del Real Madrid, Mónaco y Oporto es autor de cuatro goles y seis asistencias.

¿Por qué James está logrando en el Bayern lo que no hizo en el equipo español? El técnico de 72 años tiene la respuesta: «Juega en una posición que nunca ocupó en el Real Madrid». «En España, jugaba en banda izquierda o derecha. Yo le hago jugar de mediapunta y ahí se siente como pez en el agua», organizando el ataque bávaro y jugando con libertad por detrás del tridente Lewandowski, Ribéry, Robben.

Conocido por su dura exigencia, el técnico alemán espera aún un poco más del colombiano: «Siempre ha sido un goleador y con nosotros también debe marcar más a menudo». «Le he dicho que nos debe aportar esto. Tiene un buen disparo, da mucho efecto a la pelota en los golpes francos, los córners», justifica.

¿El método? Trabajar su condición física en los entrenamientos para contar con reservas en los momentos decisivos. «James es generoso. Mucha gente no sabe hasta qué punto él corre y cuánto se sacrifica en el plano defensivo por el bien del equipo», dice Heynckes. «Pero es por esto que le falta el 'punch' en el momento de disparar a puerta. Debe ganar aún en explosividad», insiste el técnico.

James Rodríguez está cedido por el Real Madrid al Bayern por dos temporadas, hasta junio de 2019, por 13 millones de euros. Un chollo visto las cifras de los traspasos que se registraron los últimos meses. Los alemanes disponen de una opción de compra por 42 millones.

Ahora mismo, James ve su futuro vestido de rojo: «El Bayern es fantástico. Estoy muy feliz y puedo imaginarme jugar aquí todavía muchos años». «En el futuro, él va a ser aún más importante para nosotros», predice Heynckes, aunque el 'protector' de James en Alemania tiene previsto abandonar el club a finales de temporada.