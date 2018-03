Fútbol sala Jaén-Inter, desafío de campeones por la Copa Los jienenses quieren dar la sorpresa y estarán arropados por 2.500 seguidores EFE Madrid Domingo, 18 marzo 2018, 16:41

La final de la Copa de España 2018, este domingo a las 18.30 horas en el WiZink Center de Madrid, enfrentará por el título a los dos últimos campeones del torneo, el Movistar Inter y el Jaén Paraíso Interior, con el bloque madrileño al frente de los pronósticos por plantilla, sensaciones, juego y experiencia.

Es el favorito. No hay ninguna duda. No la había antes del inicio del torneo y la hay aún menos a las puertas ya de la final, aún más con las eliminaciones en los cuartos de final de ElPozo Murcia, primero, y del Barcelona Lassa, después, pero también por el contraste que suponen las sensaciones de ambos en las semifinales.

Los dos lograron el pase a la final con remontada, pero no tuvo nada que ver una con otra: la del Movistar Inter contra el Palma fue rotunda en el segundo tiempo; la del Jaén frente al Ríos Renovables fue agónica, con dos goles en el último minuto y ocho segundos, entre ellos el 3-2 a un segundo y 48 segundos de la conclusión.

"Tenemos que hacerlo, por lo menos, mejor que hoy. Sigo insistiendo en que no estamos contentos por cómo ha ido transcurriendo el partido. A lo mejor mañana estamos más cómodos en el otro papel (de no ser favoritos) contra un equipo que va a querer jugar más, va a querer que se vea fútbol sala y en ese papel esperamos estar cómodos", valoró Dani Rodríguez, técnico del Jaén.

"Sólo hemos ganado una vez al Inter, la temporada pasada como visitantes. Tenemos que intentar llegar vivos al final como lo hemos hecho hoy e intentar aprovechar nuestra oportunidad si es que la tenemos", continuó el entrenador, que lo tiene claro: "El Inter es el favorito y nosotros tenemos que disfrutar de una nueva final".

También lo harán más de 2.500 aficionados de su equipo en las gradas del WiZink Center de Madrid, con el título de Copa de España conquistado en 2015 en Ciudad Real en la memoria. Desde entonces, una semifinales, en la pasada edición, y la final de este sábado.

Enfrente, el líder firme de la Liga después de 24 jornadas, el actual ganador de la Copa de Europa, en la que el próximo mes de abril competirá en la Final a Cuatro de Zaragoza, y el bloque que posee todas las cualidades para ser el más sólido candidato al título, por calidad, potencial, experiencia, ambición, plantilla...

Esa condición le pertenece también en la final de este domingo, aunque haya pasado muchos apuros en los cuartos de final contra el Osasuna Magna, al que superó con sufrimiento por un ajustado 2-1, y aunque no haya mostrado aún su mejor versión, salvo la segunda parte contra el Palma Futsal, cuando sí fue tan solvente como se espera.

"Ahora sí que estamos a un paso, pero es el más difícil. Hemos ido de menos a más. En el primer partido estuvimos discretos, muy de oficio y veteranía en este tipo de partidos. Hoy hemos hecho un gran segundo tiempo. El primero fue como el del encuentro inaugural. Si jugamos al ritmo del segundo tiempo, tendremos muchas opciones", dijo este sábado Jesús Velasco, entrenador del conjunto madrileño.

Su equipo va a lesionado por partido. En los cuartos de final fue el brasileño Rafael Rato, fuera del encuentro de este sábado, y en las semifinales fue Solano, que provocó el empate con un golazo, pero que un minuto después se retiró con molestias.

"A ver cómo responden. Lo de Rafael no es un tema de dolor. Si se rompe, le perdemos para un mes. No sé si va responder para jugar o no, pero vamos a esperar hasta mañana. Solano me ha dicho que sí se sentía para jugar. Vamos a dejar que repose", añadió Jesús Velasco, con otro récord al alcance: tres títulos de Copa de España seguidos.