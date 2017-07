Jacinto Alonso declara en la Audiencia Nacional 00:16 «A diferencia de otras federaciones, no tengo información sobre por qué me están investigando», ha asegurado antes de presentarse ante el tribunal, acude calidad de investigado en la operación que llevó a la detención a Ángel María Villar LA RIOJA LOGROÑO Viernes, 28 julio 2017, 17:15

El presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Jacinto Alonso; el exsecretario general de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Jorge Pérez; y la directora de Sefútbol María José Claramunt, estaban llamados a declarar este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dentro de las diligencias de la operación 'Soule'.

Por la mañana declararon Pérez y Claramunt y, a partir de las 16.00 horas, estaba fijada la declaración de Alonso en calidad de investigado, quien este jueves recibió en Logroño la notificación para presentarse en la Audiencia Nacional, según confirmaron a EFE fuentes de la investigación.

Alonso ha acudido puntual a la Audiencia Nacional, a donde ha llegado con cierto nerviosismo y sin querer hacer declaraciones en la prensa. Unos veinte minutos después de llegar junto a su abogada ha salido un momento porque, según ha explicado, el proceso «iba con retraso».

El presidente de la Federación Riojana de Fútbol no ha querido hacer declaraciones a la prensa, se le veía incómodo ante las cámaras, sólo ha asegurado: «A diferencia de otras federaciones, no tengo información sobre por qué me están investigando, no me han dicho nada». Tras esta afirmación ha vuelto a entrar al tribunal.

El lunes, más testigos e investigados

Pedraz, que este jueves tomó declaración al actual presidente de la RFEF ante la suspensión temporada de Ángel Villar, Juan Luis Larrea, y al exadministrador general, José María Castillón, despedido en abril, proseguirá hasta el próximo lunes con las citaciones de testigos e investigados.

El auto de Pedraz, por el que envió a prisión preventiva el 20 de julio a Ángel Villar y al vicepresidente primero y presidente de la territorial de Tenerife, Juan Padrón, hace referencia a la presentación de denuncias por parte de Jorge Pérez y a conversaciones de Claramunt con Villar sobre gastos relativos a partidos de la selección española.

El documento confirma que el 30 de enero de este año llegó en la Fiscalía especial una denuncia de Jorge Pérez, destituido como secretario general en octubre de 2016 y después despedido, que aportaba datos sobre la adjudicación de contratos de derechos televisivos a sociedades vinculadas a personas con las que Ángel Villar y Juan Padrón "mantienen relaciones de amistad, en detrimento del patrimonio federativo".

El juez entiende que hay motivos para creer que Villar y Padrón son responsables de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

El auto de Pedraz también indica que Villar y Padrón tendrían relación con diversas Federaciones de Fútbol, como Interinsular de Las Palmas, Comunidad Valenciana, Ceuta, Melilla, Madrid y Riojana.