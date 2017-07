Jacinto Alonso, entre la cautela y la confianza

Jacinto Alonso, presidente de la Federación Riojana de Fútbol, es villarista. Es un secreto a voces. Alonso no ha escondido su favoritismo (y sus votos cuando ha sido necesario) a favor de Ángel María Villar. «Me pilla por sorpresa. Estoy fuera y me estoy enterando por los medios de comunicación. Hay que ser respetuoso con la justicia, pero este hombre ha sido investigado hasta por el FBI y no han sacado nada», reconocía ayer por la mañana Jacinto Alonso al atender la llamada de Diario LA RIOJA. «Llámame por la tarde que sabré algo más», finalizó Alonso. Fue la última vez en la que este periódico pudo contactar ayer con él . Ya por la tarde, su móvil no respondió (aunque Alonso fue visto por Logroño).

Ángel María Villar ha contado con el voto de la Federación Riojana desde que Jacinto Alonso está al mando. En este período la selección española ha jugado dos veces en Las Gaunas: el 6 de septiembre de 2011 contra Liechetenstein (6-0) y el 9 de octubre de 2015 contra Luxemburgo (4-0). La absoluta ya estuvo el 16 de octubre de 2002 en el partido de inauguración del nuevo Las Gaunas (0-0 ante Paraguay).

Además, Riojafórum acogió la junta directiva de la FEF en noviembre del 2010 con motivo del 25 aniversario de la Riojana con Ángel María Villar al frente. La última visita a Logroño del ahora detenido data del 7 de septiembre, para oficializar la reelección de Jacinto Alonso al frente de la Riojana. En aquel acto, Alonso tuvo unas palabras premonitorias: «Acabo de felicitar a mi presidente (Ángel María Villar) porque, por fin y gracias a Dios, han dicho que no tiene nada que esconder».

Villar es una persona muy conocida en Santo Domingo de La Calzada, donde veranea desde hace muchos años. Cuando sus compromisos se lo permiten, Villar se pierde en La Rioja Alta. El presidente de la Española posee un apartamento en la urbanización Las Nogueras desde el 17 de julio de 1976. Se trata de una construcción promovida por el ex jugador del Athletic reconvertido en constructor Eneko Arieta. Por ese motivo, también compraron apartamentos allí los hermanos Rojo. En Las Nogueras también se puede ver al actual Lehendakari, Iñigo Urkullu, casado con una hija del constructor Eneko Arieta.