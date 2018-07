Fútbol Las Gaunas, tres equipos para un estadio Partido entre UD Logroñés y SD Logroñés, en Las Gaunas, en diciembre del 2013. :: fernando díaz EDF, Unión y Sociedad quieren jugar en el estadio capitalino, aspiración que pone en un brete al Consistorio logroñés, que tendrá que tomar una decisión próximamente JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 10 julio 2018, 13:27

Contentar a todos. Ese es el difícil objetivo del Ayuntamiento de Logroño, que esta misma semana quiere dejar sentadas las bases del uso de Las Gaunas, utilización a la que optan tres equipos: UD Logroñés y SD Logroñés, que ya venían jugando en él, y EDF Logroño, que este año se estrena en la Liga Iberdrola femenina, la máxima categoría del fútbol español. La decisión municipal no está tomada por las dudas que existen acerca de si deben ser los tres los inquilinos o sólo dos. En este último caso, la SDL saldría del recinto municipal.

Los regentes del consistorio se reunieron ayer con representantes del EDF y de la UD Logroñés. No es el primer encuentro ni será el único desde que Cuca Gamarra celebró el ascenso de las féminas con una frase que le recuerdan: «Jugarán dónde ellas quieran». Y ellas, el club, quiere que Las Gaunas sea al escenario de su puesta de largo.

La decisión es compleja porque traspasa el ámbito deportivo y alcanza el político. El consejo de administración de Logroño Deporte se reunirá mañana, miércoles, y sobre la mesa se analizará el momento actual. Las conversaciones con los aspirantes y los informes que se han elaborado acerca del uso del recinto por tres clubes, con el incremento económico que conlleva, porque a día de hoy se contempla y valora su uso por dos equipos.

Se analizarán también los estudios que se han elaborado acerca de la idoneidad o no de que tres equipos jueguen en Las Gaunas al mismo tiempo. La lógica dice que dos coincidirán el mismo fin de semana y el tercero, en un fin de semana distinto. Hasta la fecha, UDL y SDL jugaban los domingos por la tarde. El EDF venía haciéndolo los domingos al mediodía, pero en las instalaciones de Pradoviejo. En principio, el EDF seguirá jugando el domingo por la mañana, si bien su calendario depende, entre otros puntos, de televisión y de la actividad de España. Como ocurre con los hombres, se para la Liga para dar prioridad a la selección. Así, coincidiría con los otros dos conjuntos. Esos mismos informes indican que si juegan tres equipos, el Ayuntamiento deberá elevar la partida para el mantenimiento del equipo entre 30.000 y 40.000 euros. Y, por supuesto, confíar en una climatología benévola. No sería la primera vez que acomete trabajos extraordinarios para mejorar el césped.

El EDF desea Las Gaunas, pero ya sabe que no se entrenará en él, como quería, si bien tiene interés en contar con una oficina (de pago, como las de los otros dos conjuntos), almacén y palcos; la UD Logroñés quiere Las Gaunas; y la SD Logroñés no desea dejarlas, pero no pone objeciones a jugar algunos encuentros en otros campos para preservar el estado del césped. En principio, el consejo de administración de Logroño Deporte analizará y valorará, pero sus diez miembros no tiene previsto votar si juegan dos o tres. Al menos, no está en el orden del día.