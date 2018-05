«Tengo ideas para elevar los ingresos en Segunda B» Miércoles, 30 mayo 2018, 00:14

- Descartada la idea que Marcelino Maté lanzó hace unos días sobre la reforma de Segunda B y Tercera. ¿Hay alguna forma de modificar el actual esquema de Segunda B, la principal competición de la FEF?

- Seguro que todo tiene margen de mejora, desde Primera a Tercera. Pero esa mejora debe ser construida de manera plural y en equipo. Esta última propuesta ha salido de la nada. Los presidentes de las federaciones territoriales no la conocían; tampoco los clubes, ni los jugadores, ni nadie... Sólo unos poquitos. No se deben hacer las cosas así. No lo digo con ánimo de crítica, sino como pensamiento de generosidad hacia todos los actores del mundo del fútbol. A mí no me temblará el pulso para hacer modificaciones, pero el día que se acometan será contando con todos.

- Segunda B es una categoría que conjuga el mundo profesional con el aficionado, cuyas cuentas son opacas, donde se paga de formas muy diferentes,... ¿Es éste un sistema justo en el que competir?

- En todas las categorías hay equipos grandes y pequeños, pero lo que no debe ser negociable es la forma de gestión. Rigurosa, trasparente y fiscalizada. Y en esto, Segunda B requiere un tiempo de adaptación y una formación que desde la FEF estamos dispuestos a dar. ¿Cómo? Con la creación de un departamento interterritorial, con la creación de una oficina de atención fiscal... y haciendo llegar más ingresos a los clubes de los que ahora disponen.

- Habla de ingresos. No hace muchas fechas se ha firmado un convenio televisivo gracias al cual los equipos de Segunda B que juegan el 'play off' reciben un dinero. Más allá de esta actuación puntual, ¿cómo se pueden aumentar los ingresos de la categoría?

- Nos encontramos el convenio firmado. Tengo alguna idea, pero me vas a permitir que se la comunique primero a la junta directiva. Habrá un departamento, junto al financiero, que llevará toda la gestión de marca y de crecimiento empresarial. Y todo esto, más la sapiencia de muchos profesionales en la negociación de derechos televisivos, nos harán implimentar medidas también en esta categoría.