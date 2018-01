MANCHESTER CITY Guardiola rompe el mercado Aymeric Laporte, durante su último entrenamiento con el Athletic de Bilbao. :: reuters El técnico aseguró que el City no tiene dinero para luchar por cuatro títulos horas antes de abonar 65 millones por Laporte El entrenador de los 'citizens' pone de uñas a sus detractores con sus declaraciones COLPISA Martes, 30 enero 2018, 01:07

madrid. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha vuelto a poner de uñas a sus detractores e incendiar las redes sociales al asegurar que su club no tiene el dinero suficiente para poder confeccionar una plantilla con 22 jugadores capaces de luchar por los cuatro títulos en juego, entre ellos la Premier League y la Liga de Campeones.

«Para poder competir para ganar todos los títulos hace falta disponer de una plantilla 'top' y nosotros no podemos pagar algunos salarios ni gastar 100, 90 u 80 millones por un jugador», subrayó el entrenador catalán en la previa del choque de la FA Cup que los 'citizens' ganaron el domingo por 0-2 al Cardiff, con goles de De Bruyne y Sterling.

Criticadas declaraciones al tratarse de un club propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan, el hombre más rico del fútbol británico por delante del magnate ruso Roman Abramovich, mandamás del Chelsea. En el último año y medio el City se ha gastado nada menos que 525 millones en fichajes, de ellos 311 sólo desde el pasado verano. Según 'transfermarkt', la plantilla del City estará valorada en nada menos que 782,50 millones, por delante de la del Manchester United (741,50) y la del Chelsea (casi 700)

El último en ser contratado ha sido el ya excentral del Athletic Aymeric Laporte, previo pago de la cláusula de rescisión, que asciende a 65 millones. Nada menos que cinco de los fichajes del City en este período se encuentran entre los 20 más caros de la historia.

El equipo del Etihad Stadium pagó en los últimos meses cantidades desorbitadas por jugadores como el lateral zurdo Benjamin Mendy, por el que abonó 57,50 millones al Mónaco; el carrilero derecho Kyle Walker (51 millones al Tottenham); el extremo Bernardo Silva (50 millones al Mónaco), el portero Ederson (40 millones al Benfica) o el defensa exmadridista Danilo (30 millones).

«Un hasta pronto»

Aymeric Laporte (Agen, 23 años) ya es historia del Athletic. El futbolista francés ya es jugador del Manchester City. El club de Ibaigane anunció que el conjunto inglés ha abonado la rescisión del contrato del central galo, 65 millones de euros, y, por tanto, deja de pertenecer a la disciplina rojiblanca. Como estaba previsto, los 'citizens' han contratado a un futbolista que ya intentaron fichar en 2016, pero se encontraron con una negativa de última hora.

Laporte realizó el sábado su último entrenamiento con el Athletic y se despidió de sus compañeros, que le entregaron sendas camisetas firmadas. Recuerdos gratos. Como las despedidas que los aficionados le han tributado en las redes sociales. Él las ha agradecido, en Twitter, pulsando me gusta. Su forma de decir adiós, aunque muchos hinchas le indican que prefieren que sea hasta luego. De momento, Laporte ya es historia.

A través de una nota, el jugador quiso decir «muchísimo en muy pocas líneas» a través del club. «Quiero agradeceros todo lo que me habéis dado. Llegué siendo un adolescente y aquí me he formado como persona y como futbolista. Mi salida, ante un nuevo reto en mi carrera profesional, no quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto. Aquí dejo un Club único, diferente y que jamás olvidaré. Por todo ello, eskerrik asko!!!».