FÚTBOL Pep Guardiola cree que lo logrado por Zidane resulta «digno de elogio» AGENCIAS BARCELONA. Miércoles, 6 junio 2018, 00:40

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró ayer que lo que ha hecho su homólogo Zinedine Zidane al frente del Real Madrid, con el que ha ganado tres Ligas de Campeones consecutivas, es «digno de elogio».

Para el exbarcelonista, «los números (de Zidane) hablan por sí solos». «Si ha decidido dar un paso al lado es porque habrá sentido que era el momento, como Luis Enrique decidió que había suficiente después de ganarlo todo con un fútbol increíble», recalcó.

Pep Guardiola, quien destacó su admiración por Zidane, al que definió como uno de sus «ídolos» futbolísticos, rechazó responder al marfileño Yaya Touré, que había tildado al técnico catalán de racista: «Cuando percibes que tiene a menudo problemas con los africanos, por todos los sitios que ha pasado, me hago preguntas (...) Hace como que no los tiene, ya que es demasiado inteligente para caer en la trampa (de mostrarlo). No lo confesará nunca».