Muchos goles y escaso fútbol El local Jorge Arnáez forcejea con un defensa visitante en el saque de un córner. El Anguiano acaba imponiéndose con claridad al Agoncillo, tras un comienzo muy flojo en defensa FÉLIX DOMÍNGUEZ Martes, 22 agosto 2017

Anguiano. No es probable que el partido disputado ayer en Isla entre el Anguiano y el Agoncillo para conocer cuál de los dos iba a jugar la semifinal de la Copa Federación en su tramo autonómico, permanezca mucho tiempo en la memoria de los espectadores, más que nada, por el escaso fútbol desarrollado. Tampoco nadie podía esperar mucho más, teniendo en cuenta que se trataba del primer partido oficial de la temporada y en una competición en la que casi ningún club tiene puesta mucha ilusión, o al menos, eso dicen.

4 ANGUIANO 2 AGONCILLO Anguiano Zubi, Pavía, Herreros, Dani, Chocarro, Mateo, Nacho, Miguel, Samu (Moha, m. 71), Jorge y Fede. Agoncillo José Mari, Navarro, Javier, Sicilia, Manuel (Huerta, m. 86), Isma, Moi (Luisja, m. 65), López, Pablo (Del Campo, m. 73), Varea y Edu. Goles 0-1, m. 6. Edu Martín. 1-1, m. 25. Samu. 2-1, m. 27. Fede. 2-2, m. 44. Edu Martín, de penalti. 3-2, m. 73. Miguel. 4-2, m. 84. Jorge. Árbitro Fernando Pinto, con González y Muñoz. Amonestó a Chocarro, Mateo, Jorge, Herreros, Miguel, Varea, Navarro, Isma, José Mari y Del Campo.

De cualquier manera, los alrededor de 200 espectadores que acudieron a presenciar el partido, pudieron disfrutar de media docena de goles y uno más, marcado por el avionero Javier en propia puerta, que le fue anulado a los serranos por un fuera de juego muy protestado.

Comenzaron los de Agoncillo, ayer de naranja, dominando claramente a los locales y casi encerrándoles en su área. Hubo dos razones para ese dominio, por un lado los visitantes movían mucho mejor el balón y por otra, la defensa local hacía gala de una mala colocación y de demasiadas imprecisiones, lo que les pudo costar encajar algún gol más antes del descanso.

Nada más comenzar, Manuel lanzaba el primer aviso, con un chut lejano que obligó a Zubi a despejar a córner con apuros. Casi sin solución de continuidad, un error de Mateos dejaba un balón franco a los pies de López, pero su remate se fue fuera por muy poco. Y poco más tarde, nuevo fallo defensivo local que aprovechaba Edu Martín para adelantarse en el marcador.

Hasta que no se llegó a los primeros 20 minutos los de Óscar Herreros no lograron sacudirse el dominio avionero, pero a partir de entonces tuvieron unos minutos de cierto agobio para la meta de José Mari, que se sustanciaron con el gol anulado, el del empate a uno y el 2-1, todo ello en poco menos de cinco minutos. Al borde del descanso, nuevo error defensivo y penalti que Edu Martín convirtió en una nueva igualada.

Tras la vuelta al terreno de juego de los dos equipos, los ayer naranjas volvieron a salir a por el partido, pero para entonces los azules ya habían subsanado sus defectos defensivos y durante la segunda mitad no dejaron que los de Agoncillo les creasen el peligro que les habían creado durante la primera mitad. Por el contrario, el balance ofensivo local comenzó a ser más positivo, sobre todo con la salida de Moha, que hizo que la labor de ataque fuese más efectiva con las aportaciones de Jorge Arnáez y Fede.

De esa manera llegaron los dos tantos que ponían tierra de por medio respecto al rival y que les clasificaban para la semifinal de la Copa Federación, que disputarán ante la UD Logroñés B el 30 de agosto.