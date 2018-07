Fernando Torres ficha por el Sagan Tosu japonés Fernando Torres, con su nueva camiseta. / @saganofficial17 El delantero madrileño compartirá competición con Andrés Iniesta: «Voy a tener un gran amigo en la Liga y para los dos es un reto excitante» JAVIER VARELA Madrid Martes, 10 julio 2018, 10:32

Fernando Torres jugará la próxima temporada en Japón. El delantero madrileño, que abandonó la pasada temporada el Atlético de Madrid, ha firmado por el Sagan Tosu japonés, una decisión meditada y que ha tomado tras escuchar muchas ofertas. «Me ha costado mucho, había que meditar. Hemos barajado todas las opciones y descartamos todas las de Europa», desveló. El anuncio de su futuro llegó 51 días después de su despedida del Metropolitano porque «quería disfrutar de mis últimos días en el Atlético y tener tiempo para reflexionar lo mejor para mí y mi familia, ha sido una decisión muy meditada».

El delantero se mostró feliz con su nuevo equipo y quiso «agradecerles su constancia« por ficharle. »Para mí es un reto deportivo y cultural. Era una de mis opciones desde el principio y sé que han hecho un gran esfuerzo. Ahora están pasando un momento complicado», añadió. 'El Niño', que posó con su nueva camiseta -en la que lucirá el 9- y con la bufanda del Sagan Tosu, compartirá competición con Andrés Iniesta, un motivo más para aceptar la oferta del Sagan Tosu: «Voy a tener un gran amigo en la Liga como es Andrés y para los dos es un reto excitante». El presidente del equipo, Takehara, destacó que «es un honor que Torres se incorpore a nuestro equipo. Hemos venido a España a fichar a una estrella. Sagan Tosu es un equipo pequeño pero que trabaja duro».

El delantero confesó que «nuestro conocimiento de la liga japonesa se basa en ver los equipos japoneses que juegan el Mundial de Clubes. Pero ahora he podido estudiar la competición». Además, señaló que «es una Liga muy ajustada, son resultados siempre cortos, el que gana la competición un año, al siguiente puede estar abajo. Voy a hacer todo lo que pueda por ayudar al equipo humilde a llegar a lo más alto del país», afirmaó el madrileño.

Torres desveló que su nuevo equipo es «un club que se está haciendo a sí mismo. He estado viendo partidos, los sistemas que utiliza el entrenador, que es italiano. Me hago una idea de lo que puede ser». «La semana que viene empezaré a entrenar con ellos», desveló. Aunque todavía no sabe cuándo podrá debutar con su nueva camiseta, espero «hacerlo el día 22 de julio», ya que «el plazo de fichajes se abre el domingo día 15 y antes no podría jugar».

Ofertas de Francia, Alemania y España

El delantero, cuyo nombre se había vinculado a muchas ligas, confesó que ha tenido «ofertas de Francia, Alemania, incluso alguna opción de España, pero en ningún momento pasó por mi cabeza ir a un equipo europeo. Quería un reto nuevo en un sitio totalmente diferente». «Descartamos las opciones de Europa porque considero que lo que tenía que hacer en Europa ya lo había hecho», añadió.

Su marcha a Japón llega una semana después de que Gabi confirmara su adiós al Atlético, otro símbolo rojiblanco que ha dejado el club. «Gabi se ha ganado su derecho a decidir y siempre ha puesto al Atlético por encima de sus intereses», señaló Torres. «Ha sido una pena que no se supiera antes para que le pudiera despedir la afición», lamentó 'El Niño'.

Pide unión en La Roja

Torres, que logró dos Eurocopas y un Mundial con España, fue cuestionado por la llegada de Luis Enrique como nuevo seleccionador. «La selección cuando ha funcionado ha sido desde la unión de todos. Hay que entender la crítica para que sirva de estímulo, las peleas no sirven de nada», señaló. «En esos años, en 2008, 2010 y 2012, hubo una unión increíble, prensa, afición y equipo. Me encantaría que se confiara en la gente que tiene que tomar decisiones ahora», confesó.

Por último, y queriendo hacer un guiño a su nueva afición, Torres lanzó un mensaje en japonés: «Estoy encantando de formar parte de la final del Sagan Tosu. Nos vemos pronto en Japón». 'El Niño' desveló su futuro en la presentación de su nuevo libro digital audiovisual, en el que repasa toda su carrera deportiva en el Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan y la Selección.