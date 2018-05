NUEVO PRESIDENTE DE LA RFEF «La Federación Española ha vivido de espaldas a la sociedad, sin comunicación con el aficionado. Cambiará» Luis Rubiales explica su proyecto en el despacho presidencial de la Federación Riojana de Fútbol. :: / JUSTO RODRÍGUEZ El regente confía en abrir el órgano federativo y meterlo en el siglo XXI Luis Rubiales. Presidente de la Federación Española JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Y VÍCTOR SOTO LOGROÑO. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:14

Tranquilo, con un discurso de palabras elegidas y de verbo fácil. Luis Ribuales ha puesto fin a casi treinta años de mandato de Ángel Villar. Tras dirigir el sindicato de futbolistas, ahora vivirá más cerca de la patronal. El nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol aboga por cambiar un ente con imagen antipática desde sus cimientos hasta su parte más visible. Asegura tener la fuerza necesaria e ideas suficientes, si bien suele hablar en plural.

- Después de un largo proceso y de ganar las elecciones, ¿se siente con la misma fuerza para ser independiente ante las presiones que puede recibir?

- No me siento independiente, sino dependiente del mundo del fútbol. No tengo que ser independiente, porque entonces decidiría yo solo y quiero ser generoso y justo. Deseo que seamos todos los que construyamos una Federación Española de Fútbol mejor. Ahora bien, la FEF sí que tiene que ser independiente. Debe ser fuerte y sólida y cuanto más lo sea, más fuerte serán la Liga, los clubes, los futbolistas y los árbitros.

LAS FRASES Federación «Yo no tengo que ser independiente, pero la FEF sí que debe ser independiente» Presente «Hay personas que forman parte del pasado en cuanto a la gestión de la FEF. Eso es inevitable» Base «Debemos cuidar a los niños. Hay jugadores que despuntan muy pronto y luego son juguetes rotos»

- Durante mucho tiempo se le consideró el delfín de Ángel Villar. ¿Qué pasó para que se produjera ese cambio? ¿Cambió usted o cambió él?

- Nunca me ha molestado nada de lo que se ha dicho, aunque se han dicho cosas incluso con menos respeto. Hay que hacer cambios. Lo importante es que hemos llegado al final del camino, que a su vez es el comienzo de una etapa ilusionante para muchos. Ver la ilusión nos genera una gran presión. Se espera que demos muchos pasos y los vamos a dar.

- ¿Qué se ha encontrado al entrar en la FEF y qué es lo primero que hará?

- El tiempo siempre corre a favor. Si nos organizamos bien, hay muchas cosas que se pueden hacer. Queremos saber, hay que auditar las cuentas, tener la información de los jefes de departamento... El cambio es imparable.

- ¿Tiene miedo a lo que pueda encontrarse?

- He llegado después de una investigación de la Guardia Civil y es posible que hayan levantado alfombras. Y si hay malos hábitos, no tengo ningún problema en corregirlos. De hecho, es mi obligación.

- ¿Cree que en la Federación Española ha existido corrupción o se han dado tratos de amiguismo durante la etapa de Villar?

- No soy juez. Soy una persona sensata y la situación está en un camino judicial. Hay que tener paciencia. Veremos si ha habido poco, mucho o nada. Es cuestión de tiempo. Sí que creo que ha existido un exceso desmesurado por señalar a quienes no tienen mucho que ver en esto. Cuando acabe el proceso será el momento de hacer el análisis.

- La operación Soulé ha situado a presidentes de territoriales en el papel de investigados. ¿Qué decisiones tomaría si pasarán a ser procesados?

- No puedo contestar sobre algo que no ha sucedido.

- Pero, ¿hay líneas rojas en la FEF? ¿Seguirían en sus cargos si son procesados?

- Análisis, cabeza, pensamiento y justicia en la forma de actuar. Lo que no podemos convertir a personas normales que están investigadas en algo que no lo son. Yo no lo voy a hacer ni con aquellos que me han apoyado ni con quienes no lo han hecho. Y hay otros presidentes investigados, ya con causa oral, y no salen tanto en los medios. También defiendo su presunción de inocencia.

- Villar estuvo varios lustros al frente de la FEF. Usted acaba de llegar. ¿Es partidario de limitar el número máximo de años en el cargo?

- No he venido aquí con la intención de estar treinta años. Sí que soy partidario de poner límites de fiscalización, de control, de trasparencia,... Vamos a crear un órgano de control dirigido básicamente a dos cuestiones claves: trasparencia y control financiero externo. Un órgano que sea independiente a la FEF y que será un despacho de máximo nivel en cuento a transparencia.

- Comisiones, órganos, reuniones... Hay ocasiones en que uno se encierra tanto en los despachos que acaba por desconectar del mundo real.

- A mí me gusta pisar los campos. Llevó unos días y he estado en diferentes actos, pero también hay que estar en los despachos para trabajar porque también puedes correr el riesgo de estar siempre fuera y no trabajar. De todas formas, vamos a amueblar muy bien esta casa, con buenas cabezas, para que sea más fácil tomar decisiones.

- Como dice que pisa muchos campos, en los últimos años el fútbol de niños se ha convertido en un 'mercadeo' en el que se paga por entrenar y jugar, hay guerras por fichar, en busca de más ingresos, muchos agentes a la caza de jóvenes talentos,... ¿Hay forma de frenar esta evolución o regirla?

- El fútbol evoluciona y a veces en un sentido que no nos gusta. Antes jugábamos con dos piedras para marcar la portería y una lata. Cuando el fútbol no es sólo una pasión o una escala de valores y se convierte en un negocio corremos estos riesgos. Hay jugadores que despuntan muy jóvenes y que se convierten en juguetes rotos. Debemos cuidar a los niños y vigilar, pero también es una labor de las familias, a las que no podemos suplantar. Hay que estar atentos a tropelías como sacar al niño de su núcleo familiar y eso es algo que está regulado a nivel internacional.

- Hace unos días, Juan Luis Larrea hablaba en una entrevista en El País de los negocios de algunos miembros de la FEF. Por ejemplo, Jacinto Alonso, presidente de la Federación Riojana. ¿Es compatible estar dentro de la Federación con ser un proveedor de servicios?

- Es bastante sencillo. Jacinto lo conoce bien. La Federación va a tener un órgano de supervisión para todas estas cosas y es una comisión de contratación. Me gustaría que se mirara a otras instituciones del fútbol donde ha habido contrataciones, puestos de trabajo designados tras unas elecciones de una candidatura que ha perdido... A veces se da demasiada publicidad a las cosas y se hace daño a la gente. Tendremos los órganos de control suficientes que nos digan si es legal o no una contratación. Queremos hacer las cosas bien y tener las espaldas bien cubiertas.

- Fútbol femenino, base.. pero quizá su trabajo más complicado sea recuperar la dañada imagen de la FEF. ¿Cómo lo va a intentar?

- El motor e incentivo de lo que queremos hacer es demostrar a todo el mundo que la mayoría de la gente del fútbol es buena gente y que sabemos hacer las cosas y gestionar. Y que vamos a conseguir más ingresos y que el fútbol modesto o las mujeres tengan un sitio en lo más alto. No me da miedo intentarlo, sino que me motiva y me ayuda para convertirnos en mejores gestores y a tener una imagen mejor.

- Hasta el momento, se ha visto una imagen versallesca de la Federación, con clanes, familias...

- Porque hemos vivido de espaldas a la sociedad, sin tener un ida-vuelta con los medios, que son el canal para llegar a los aficionados del fútbol. Eso también va a cambiar.

- ¿Ha hablado con Javier Tebas y José Ramón Lete?

- Estoy obligado a tener relaciones profesionales con todo el mundo. Y a tender la mano y recoger las manos que me tiendan de verdad. Lo haré.

- ¿Se sienten cómodos bajo el paraguas del CSD?

- Para mí no es un paraguas. Somos una Federación que debe regirse por dos normativas: las legales de nuestro ordenamiento jurídico y la normativa FIFA y UEFA. Y nos sentimos a gusto, menos cuando colisionan. Y hay que buscar soluciones.

- ¿Tiene miedo a que gente que ha sido su adversario siga dentro de la FEF, por ejemplo, Juan Luis Larrea, presidente de la Guipuzcoana?

- Hay personas que forman parte del pasado en cuanto a la gestión de la FEF. Eso es inevitable. No lo he escondido en la campaña, no he jugado a pactos ni a negociaciones. Estoy demostrando con hechos que esas personas no tendrán cabida y a las que hay que agradecer su esfuerzo. Pero su modelo de gestión del fútbol es del pasado. Ahora vamos a otro modelo que ya es del siglo XXI y, si me apuras, del XXII. Mi intención es la de ser un dirigente moderno que cuente con la experiencia y sabiduría de otros directivos del fútbol muy buenos, pero que implemente las nuevas tecnologías, que negocie por la televisión, por los aspectos digitales... Hay mucho que construir.

- Y todo ello, en dos años.

- Pues en dos años. Con un poco de sueño, pero con ganas.