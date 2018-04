SEGUNDA FEMENINA ESPECTÁCULO Y DOBLE ALEGRÍA Las jugadoras del EDF Logroño celebran el primer gol del partido. :: sergio martínez El equipo logroñés saltó al césped ya con el 'play off' de ascenso asegurado, pero no pudo cantar el alirón pese a adelantarse en dos ocasiones El derbi deja un vibrante empate, positivo para el Pradejón y suficiente para el EDF Logroño SERGIO MARTÍNEZSERGIO MARTÍNEZ Lunes, 9 abril 2018, 00:44

pradejón. La fiesta del fútbol femenino riojano no decepcionó. Había puestas muchas miradas en un choque en el que el EDF Logroño y el Pradejón se jugaban mucho en el desenlace de la temporada de Segunda División. Unas para ganar el título y otras para lograr la permanencia. El resultado fue brillante. Los dos equipos brindaron un partido con espectáculo, buenas jugadas, emoción, alternativas y doble alegría final. El EDF Logroño, tras el empate entre el Athletic B y el Eibar, ya tenía el 'play off' de ascenso asegurado, y pese a no lograr el triunfo, se queda a sólo un punto de cantar el alirón. El Pradejón, por su parte, logró un resultado vital para dejar el descenso a tres puntos y quedarse por encima de otros dos de sus rivales directos.

3 PRADEJÓN 3 EDF LOGROÑO Pradejón Sheila, Cristina, María Ezquerro,Rebeca, Garazi, Ana Pagola, Laura, Lucía (Melani, m. 74), Celia, María Herce (Paula, m. 89) y Sara Carrillo. EDF Logroño Sampalo, Lucía, Rebe, Ana Tejada, Claudia (Fatou, m. 46), Silvia, Ana, Judith (Marisol, m. 74), Lorena (Carmen, m. 68), Irene e Ibra. Goles 0-1, m. 22. Irene; 1-1, m. 28. Sara Carrillo; 2-1, m. 44. Laura; 2-2, m. 60. Ana Tejada; 2-3, m. 73. Fatou; 3-3, m. 88. María Herce. Árbitro Eider Franco, asistida por Laura Bezares e Izaskun Muñoz. Amonestó a las visitantes Lucía y Silvia. Incidencias Medio millar de espectadores en el Municipal de Pradejón.

El partido siguió durante casi media hora el guion previsto. El EDF Logroño asumió la posesión, obligando al Pradejón a un intenso trabajo defensivo de apoyos y presión para evitar sufrir en exceso. Pese a ese esfuerzo local, las logroñesas lograron romper la maraña defensiva y en el minuto 22 Irene cabeceó un centro desde la línea de fondo para poner el 0-1. Parecía un gol que cortaba el plan de partido del Pradejón. Sin embargo, Sara Carrillo, espectacular una vez más, apareció para establecer el empate en el minuto 28. La delantera riojabajeña peinó un centro de María Herce tras una apertura de Celia, sorprendiendo a un EDF que parecía tener el choque controlado hasta el momento.

El tanto del empate cambió el partido. El Pradejón empezó a creer seriamente que podía discutir a su rival tanto en el marcador como en el juego, y Sara cerca estuvo de anotar el segundo después de ganar la partida a Ana Tejada y soltar un disparo cruzado que sacó Sampalo con apuros. Tendrían otra más las locales y dieron entonces la vuelta al partido de forma definitiva, al remachar en el área Laura después de un centro que despejó mal la zaga. Había dado mucho de sí la primera mitad.

El segundo tiempo exigía más a un EDF Logroño que dio un paso al frente, acumulando muchas jugadoras en torno al área local para generar cada vez más apuros a la zaga. El líder no falló, igualando primero por medio de Ana Tejada, al rematar un córner, y volviendo a adelantarse en un disparo de Fatou ante el que nada pudo hacer Sheila. Ahora sí, el triunfo parecía estar en la mano del EDF Logroño. No sería así. El Pradejón seguía con vida y aprovechó de nuevo su oportunidad, rematando María Herce, en el minuto 88, un córner al segundo palo para poner el empate final. Idas y venidas en un bonito reparto que dejó a ambos equipos con una sonrisa en el rostro. Las logroñesas, con el objetivo cumplido; el Pradejón, muy cerca del mismo.