Un escudo del Club Deportivo Logroñés en Vaduz y el Bernabéu Bandera de España con el escudo del Logroñés. / L.R. El partido de la selección española en Liechtenstein permitió adivinar en la grada un recuerdo cargado de nostalgia para los aficionados riojanos LA RIOJA Logroño Miércoles, 6 septiembre 2017, 13:07

De esas cosas que uno mira en la tele y de repente se queda clavado con un rinconcito al fondo y que no corresponde precisamente al asunto que quieren tratar en el programa. Que la mente es más rápida y genera otras imágenes que se clavan en el cerebro y se pegan más que un bostezo como esas cancioncillas horteras que uno captura a primera hora de la mañana y ya no suelta en todo el día.

Primero llegó la borrachera de planos aéreos de Logroño capturadas por los helicópteros de la Vuelta. A golpe de pedal se intercalaban y cabras 'aero' de contrarrelojoj, planos con tejados y más tejados de la zona vieja de Logroño (menos mal que no se veían más que tejas y no rasearon el vuelo) para ver la roña que acumulan ciertos rinconcitos de la city.

Uno zapea y enreda seguidamente con la apasionante segunda mitad del Croacia-España y, ya por la noche, con el partido entre Liechtenstein y España. Cena plácida, digestión completa. Nada de nervios. Ni Contador ni el último tiro libre de Ricky. Las pulsaciones siguen relajadas viendo el partido hasta que...

¿Y esto? ¿Has visto? ¿Me ha parecido ver...? ¿No séra...? Y lo que decíamos al principio. Entre toque y toque del rodillo militar de Lopetegui, una pancarta al fondo que ya no puedes dejar de mirar. Y las dudas se tornan certezas.

Es. Lo he visto. Sí, es. Un escudazo del Club Deportivo Logroñés en Vaduz, capital de Liechtenstein, para más señas, este rinconcito caprichoso de Europa que si ya cuesta decirlo, escribirlo es cosa del corta-pega. No había mucho campo ni altura para colocar las cámaras. Más bien a ras de suelo, como en Las Gaunas viejo. Los planos recorrían una y otra vez el paso por una zona de la grada en la que la se veía una bandera española y, en el centro, estampado, un escudo del CDL. Descolorido, sí, ya que no se veían las letras del equipo, pero ese escudo pergeñado con un lápiz y un compás en casa de algún pionero del club hace ya una pila de años, resulta indonfundible y las retinas ya no dejaron de mirar a las gradas mientras los jugadores de la selección se rifaban los goles.

Lo del color pues también tiene un motivo, alguien está paseando la bandera por los escenarios en los que juega la selección, porque también se dejó ver en las abarrotadas gradas del Bernabéu contra Italia, así que, vaya desde aquí un saludo para los riojanos que se acomodaron en el campo para ver el partido y por ese guiño simpático hacia el añorado CDL, tanto si son viajeros de ida y vuelta como si un día solo compraron billete de ida. ...Chuta que chuta que chuuuuutaaa, aupa aupa Logroñés... (es que te lías y es un no parar).