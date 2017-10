LIGA PORTUGUESA El entorno de Casillas afirma que no se irá EFE. Sábado, 28 octubre 2017, 11:24

El representante del guardameta español Íker Casillas, Carlos Cutropia, dijo ayer que es «de locos» creer que el portero español saldrá pronto del Oporto, aunque admitió que es «extraño» que no haya jugado los últimos partidos. «De las locuras que he visto, ésa es la locura más grande. Eso es de locos, no hay ningún fundamento», dijo Cutropia a la emisora portuguesa Radio Renascença, en referencia a los rumores sobre la salida del meta.