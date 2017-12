Mundial de Clubes | Final Un Mundialito para coronar un año de ensueño Cristiano Ronaldo. / Rodrigo Jiménez (Efe) El Real Madrid persigue ante el Gremio su quinto título de 2017 con el aval de once victorias consecutivas en finales internacionales. ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 16 diciembre 2017, 00:13

Recompuesto del susto que le dio el Al Jazira, el Real Madrid busca ante el brasileño Gremio de Porto Alegre su tercer Mundialito de Clubes y su sexta corona planetaria contando las tres Intercontinentales que alzó en 1960, 1998 y 2002. Un trofeo que le serviría para redondear el mejor año de su historia, ganador de la Liga, la Champions, la Supercopa de Europa y la de España y en el que únicamente se le escapó la Copa del Rey. Extendería además su formidable racha en las finales, con once ganadas de forma consecutiva a nivel internacional.

El argentino Boca Juniors de Juan Román Riquelme y Martín Palermo fue el último capaz de tumbarle en la Intercontinental del año 2000. Desde aquel 28 de noviembre han transcurrido 17 años en los que la escuadra de Concha Espina presenta una hoja de servicios inmaculada, con cuatro Ligas de Campeones, cuatro Supercopas de Europa, una Intercontinental y dos Mundiales de Clubes para sus vitrinas.

Mucho más modesto es el palmarés del Gremio, que afrontará en el Zayed Sports City Stadium de Abu Dabi su primera final del Mundialito tras deshacerse del Pachuca mexicano en semifinales con un gol en la prórroga de Everton. Actual abanderado del 'jogo bonito' en un campeonato brasileño que ha ido abdicando progresivamente del mismo, el vigente campeón de la Copa Libertadores ha contravenido con ello a su propia historia, forjada en torno al espíritu aguerrido, pese a que por sus filas desfilasen jugadores tan plásticos como Ronaldinho o Renato Gaúcho, héroe de la única Intercontinental que jalona sus 114 años de historia con dos goles al Hamburgo en la edición de 1983. Pelearía por otra el Gremio doce años después, con Luiz Felipe Scolari en el banquillo, pero se la arrebató el Ajax de Louis Van Gaal.

Habilidoso extremo derecho en su día, el actual técnico del Gremio es el único brasileño que ha sido capaz de levantar la Copa Libertadores como futbolista y como entrenador. La modestia no es una de sus virtudes, como puso de manifiesto al sostener que fue mejor que Cristiano Ronaldo. «Él es un gran jugador, pero no tan versátil como era yo. Es muy fuerte pero no tiene mucha técnica», proclamó antes del Mundialito. Afirmación que mantuvo la víspera de la final. «Tengo una gran admiración por Ronaldo pero yo también tenía buenos partidos», defendió Renato, que atribuyó al Real Madrid la condición de «favorito» pero se mostró convencido de que su equipo está «preparado» para hacerle frente. «Gremio no vino a un picnic, no vino a un asado, vino a jugar, a luchar. Vamos a dar todo», lanzó.

Examen para Benzema

La misma determinación necesitará el Real Madrid si no quiere marcharse de Abu Dabi con las manos vacías. Zidane ya advirtió tras el desacertado partido que sus pupilos cuajaron ante el Al Jazira que sería preciso «subir» el nivel para no fracasar ante el Gremio. El choque de semifinales volvió a poner en la diana a Benzema, que falló un sinfín de ocasiones. El ariete sigue siendo intocable para su compatriora, que volvió a defenderle este viernes, y acompañará en la delantera a Cristiano Ronaldo, quien tras convertirse en el máximo artillero histórico del Mundialito ansía cazar ahora a Pelé, autor de siete tantos en los cinco partidos que jugó en la Copa Intercontinental. Bale, salvador con el gol que marcó al Al Jazira, volverá a aguardar turno en el banquillo, con el papel de revulsivo que tan bien está representando este curso y en un torneo en el que ha marcado en los tres encuentros que ha disputado, puesto que ya firmó dos dianas en Marrakech en 2014.

Ausentes en las semifinales, Carvajal y Sergio Ramos regresarán a la zaga, donde se mantendrán Varane y Marcelo. A la medular volverá Kroos, en pos de su cuarto Mundialito, como Cristiano, recomponiendo así el once de Cardiff.

Como el Real Madrid, que busca poner la guinda a un año de ensueño, el Gremio tratará de cerrar con el título una campaña gloriosa en la que se adjudicó la Copa Libertadores tras doblegar al Lanús argentino y que le ha servido para situar a dos de sus futbolistas en el radar de los grandes de Europa: Arthur, ausente en Abu Dabi por una lesión pero pretendido por el Barça y presuntamente ofrecido también al Real Madrid; y Luan, delantero que considera a Cristiano Ronaldo «un ejemplo a seguir» por sus cualidades «dentro y fuera del campo» y que asume la «responsabilidad» derivada de su condición de referente del Gremio en el que describe como uno de los partidos más importantes de su vida.

Seguir con Michel en el mediocampo o apostar por Everton, autor del golazo que citó al Gremio con el Real Madrid, es la principal duda de Renato, que no variará el estilo que le ha valido elogios y que le ha llevado hasta la capital emiratí. «Mi equipo respeta a cualquier rival, pero Gremio tiene su manera de jugar y tiene poco tiempo para cambiarla», señaló este viernes.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric , Isco, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Gremio: Grohe, Edilson, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Jaílson, Michel, Ramiro, Luan, Fernandinho y Lucas Barrios.

Árbitro: César Ramos (México).

Estadio: Zayed Sports City Stadium.

Hora: 18:00 h.

TV: La 1