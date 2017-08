LIGA SANTANDER Dembélé fuerza para fichar por el Barça y es suspendido El Dortmund cree que la oferta azulgrana «no es acorde al mercado» DAPHNE ROUSSEAU BERLÍN. Viernes, 11 agosto 2017, 00:18

La ausencia injustificada de Ousmane Dembélé en el entrenamiento del Borussia Dortmund ayer puso en marcha la máquina de especular sobre un inminente traspaso del delantero francés al Barcelona, pese a que el club alemán calificó de «poco probable» la marcha de su joven estrella. «Los representantes del Barcelona hicieron una oferta que no se corresponde con los valores futbolísticos extraordinarios del jugador, ni al estado actual del mercado europeo de fichajes», señaló el Dortmund en un comunicado, añadiendo que «no hay que esperar un traspaso del jugador al Barcelona».

¿Es un farol del Dortmund como estrategia para la negociación del traspaso o es un portazo definitivo a cualquier discusión? El club alemán parece en todo caso inflexible y niega que vaya a vender al joven prodigio de 20 años.

Decepcionado por la posición de su club, sintiéndose incluso vejado según el diario Bild, Dembélé no apareció ayer por el centro de entrenamiento del Dortmund. «Hemos intentado localizarle. Espero que no le haya ocurrido nada grave», declaró por su parte el entrenador del Dortmund, Peter Bosz, en rueda de prensa. El club anunció después en un comunicado que infligía al jugador una suspensión hasta después del fin de semana por su falta «deliberada» al entrenamiento, por lo que no jugará el encuentro de Copa contra el Rielasingen-Arlen.

Dembélé es uno de los numerosos jugadores que se han relacionado con el Barcelona, sin que por el momento ninguno de ellos vista ya de azulgrana. Seducido por el monto récord del fichaje de Neymar, el Dortmund habría exigido 150 millones de euros por el extremo francés, una cifra que el Barcelona considera desorbitada.

El Liverpool también ha descartado la venta del brasileño Philippe Coutinho al club catalán.