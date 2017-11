Fútbol Dani: «Toda la vida ha habido riojanos en el Athletic» Dani Ruiz Bazán, exjugador del Athletic, muy vinculado a La Rioja porque sus padres son de Albelda. / L.R. El exjugador, de padres albeldenses, pide al club que explique los motivos del veto del equipo vasco a los chavales riojanos E.C. Bilbao Martes, 7 noviembre 2017, 13:28

Sigue la polémica en torno al veto del Athletic de Bilbao a las escuelas riojanas de fútbol. El ex-rojiblanco Dani, de padres albeldenses, no tuvo dudas cuando intervino en el programa 'Tiempo de Juego’ de la Cope, en cuyos micrófonos se mostró muy crítico sobre el veto de la escuela del Athletic de Oyón a 150 chicos riojanos de los clubes Berceo y Comillas. «A los chavales que están allí no se lo han comunicado directamente; se han enterado por el periódico. Se pueden hacer las cosas de otra forma, no hacer daño a niños de ocho años. Mi nieto está en el Comillas y tiene siete», se lamentó Dani en declaraciones que han sido recogidas por El Correo.

Dani Ruiz-Bazán Justa no ocultó el disgusto que le produjo el pasado domingo leer en la prensa el siguiente titular: «Mi hijo ha roto todas las fotos con el Athletic». La persona que se quejaba amargamente en ese titular era el padre un chaval que dejará de entrenar en la escuela de Oyón. «Estoy dolido», aseguró Dani, «porque, muchos lo sabéis, mis padres eran riojanos, y yo he nacido aquí (en Sopuerta)».

La decisión de echar del centro de tecnificación del Athletic en Álava a los menores de la comunidad vecina no sólo ha dolido en los equipos afectados, cuyos responsables, dejando a un lado la sorpresa, se sienten víctimas de un desaire que no esperaban. La perplejidad es perceptible en muchos seguidores rojiblancos y en figuras como Dani (1951), internacional (25 ocasiones) y extremo en el Athletic (de 1974 a 1986) más laureado de las tres últimas décadas, quien recordó que «toda la vida» se han llevado riojanos a Lezama. Sin embargo, se preguntó si en adelante esos chicos podrán ser válidos cuando la Real Sociedad los forme primero «y a los dos o tres años» los fiche el Athletic.

Situaciones paradójicas

Estos días no han dejado de preguntar al exjugador rojiblanco por el portazo de Lezama al Comillas y el Berceo, pero él no sabe qué respuesta dar. «Quisiera que alguien lo explicara bien, porque acabo de llegar de La Rioja y no sé cómo salir de la situación -aseguró-. Es una decisión... Fíjate en los jugadores (riojanos) que han pasado por el Athletic. El propio periódico dice que un sobrino de Aranzubía no puede jugar; un portero que debe tener muy buena categoría. Otro chico que es de Logroño».

Ante el dilema de captar o no riojanos, «que realmente no son vascos», Dani explicó que «toda la vida se ha hecho». «Deja a los críos y cuando tengas que elegir...», agregó. Compañero de equipo de Luis de la Fuente, natural de Haro, censuró el modo en que Ibaigane ha actuado en Oyón apelando a la filosofía del Athletic. «No da mucha respuesta, ni a los periodistas ni a nadie. A mí nadie me ha dado ninguna contestación; con eso te digo bastante. Me gustaría que alguien indagase un poco».

Según indicó Dani, la posición del Athletic con los 150 chavales del Comillas y el Berceo podría acabar provocando situaciones paradójicas en Lezama. «Imagínate que a un jugador de estos equipos lo coge la Real Sociedad y a los dos o tres años lo cogemos nosotros. ¿Eso es válido? Pues ya hemos hecho cosas parecidas», insistió el exjugador del Athletic.