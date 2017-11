ATHLETIC CLUB DE BILBAO Dani se muestra «dolido» por la ruptura del Athletic con su cantera riojana Dani Ruiz-Bazán, con la bandera del Athletic. :: ignacio pérez/e.c. El segundo máximo anotador de la historia rojiblanca, descendiente de Albelda, pide al club «que explique» la decisión LA RIOJA Miércoles, 15 noviembre 2017, 00:05

logroño. Dani Ruiz-Bazán es una institución en el Athletic Club de Bilbao. Con más de 400 partidos disputados con la elástica rojiblanca y como segundo máximo goleador de su historia, sólo superado por Telmo Zarra, el extremo que alzó dos ligas, una Copa y Supercopa con los bilbaínos, mostró el domingo su desolación en los micrófonos de Tiempo de Juego de la Cope, donde ejerce de comentarista, por la decisión del club de romper el vínculo con el Centro de Tecnificación de Oyón, donde entrenaban chavales del Comillas y el Berceo.

«Estoy dolido porque desciendo de La Rioja. Mis padres eran de allí, aunque yo he nacido aquí [en referencia a Sopuerta], explicaba. «Mucha gente me pregunta por este tema y no sé qué contestar. Muchos jugadores riojanos han pasado por el Athletic», recordaba. Incluso el caso le afecta directamente, como reconoció. «Mi nieto está en el Comillas», aseguraba.

El exfutbolista pedía a Ibaigane que «explique bien» lo que ocurre. «Acabo de llegar de La Rioja», explicaba en la Cope, «la gente me pregunta y no sé cómo salir de la situación». «[El club] no da respuestas ni a los periodistas ni a a nadie. Conmigo no ha habido ninguna conversación. Me gustaría que diesen una razón», proseguía.

«Si la decisión es no coger jugadores riojanos porque realmente no son vascos, aunque toda la vida se ha hecho, deja a los críos y cuando tengas que elegir, no los cojas. Pero imagínate que a un jugador de esos equipos [Comillas o Berceo] lo coge la Real Sociedad y a los dos o tres años vuelve [al Athletic]. ¿Eso es válido? No parece, pero se han hecho cosas parecidas», reflexionaba el exinternacional.

No es el único que ha levantado la voz en ese sentido. José Julián Lertxundi, expresidente del Athletic, ya explicó hace unos años que «Laredo, Medina de Pomar o Haro, está claro que son espacios naturales del Athletic». A día de hoy, en El Correo, también explica que «respetando siempre la decisión del presidente y la junta directiva y marcando unas pautas de edad, vecindad, relaciones, ilusión y amores por nuestro club, estos niños sí son susceptibles de convertirse en jugadores vascos».