PREMIER LEAGUE Costa cree que el Chelsea le trata como a un «criminal» EFE. Lunes, 21 agosto 2017, 23:43

El hispano-brasileño Diego Costa cree que el Chelsea le ha tratado como a un «criminal» y advirtió que el club le quiso vender a China o a «otros equipos», dejando claro que su deseo es el de volver a vestir la camiseta del Atlético, aunque tenga que estar todo el año en Brasil sin jugar: «No soy un criminal. Pienso que no es justo que me traten así después de todo lo que he hecho».