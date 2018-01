Zinedine Zidane: «Es un fracaso para mí, clarísimo»

«Es un fracaso para mí, clarísimo», reconoció Zinedine Zidane, quien dijo sentirse «muy responsable» de la histórica y dolorosa eliminación del Real Madrid. «Vamos a asumir la situación, y yo el primero, pero no hay más remedio que levantarse y seguir», añadió el técnico francés, gafado con la Copa que no ha podido ganar ni como jugador ni como entrenador. «Había 90 minutos para cambiar las cosas y no lo hicimos», lamentó Zidane, que admitió que tras el 0-1 de Butarque su equipo «no hizo el partido adecuado, el que había que hacer». «Estoy enfadado conmigo, no con mis jugadores. No pasa nada con los jóvenes. Lo intentan pero es el contexto», comentó Zidane con muy mala cara. También es muy consciente Zidane de que si el Real Madrid queda eliminado en la Liga de Campeones ante el PSG «peligra» su puesto.

Zidane también dijo no estar arrepentido de haber dado descanso a jugadores como Cristiano Ronaldo y Bale, «porque era un equipo competitivo sobre el papel», aunque reconoció que asume sus decisiones. «No hicimos el partido, sobre todo en la primera parte», insistió el entrenador madridista.