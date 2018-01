Real Madrid Zidane: «Hubo una discusión con el presidente sobre posibles fichajes» 01:47 Zinedine Zidane, en Valdebebas. / EFE «Es mentira que Benzema estuviese lesionado antes del clásico, y tampoco se lesionó en vacaciones», insiste el técnico francés, que no quiere refuerzos pero deberá asumir la contratación de Kepa AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 3 enero 2018, 17:34

Zinedine Zidane desveló este miércoles en conferencia de prensa las discrepancias que tuvo el día anterior con Florentino Pérez durante una reunión en la que también estuvo presente el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, y en la que se debatieron posibles fichajes y salidas durante el mercado invernal. El Real Madrid está dispuesto a fichar a Kepa a cambio de los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión, pero Zidane insiste en que está "muy contento" con su plantilla y no considera que sea necesario un nuevo portero para competir con Keylor Navas.

"Ayer (por el martes) tuvimos una discusión con el presidente. Hablamos de todo y de los eventuales refuerzos. Hoy en día no va a haber fichajes, aunque luego puede pasar de todo hasta el 31 de enero. Puede que venga alguien, pero no quiero que salga ningún jugdor de esta plantilla. Un entrenador al inicio de temporada monta su plantilla y yo estoy contento con ella y voy a pelear con ellos y ellos conmigo hasta el final", aseguró el técnico del Real Madrid, que deberá asumir la contratación de Kepa.

Aunque a Zidane se le requirió en varias ocasiones su opinión sobre el todavía portero del Athletic y se le preguntó si el Real Madrid contratará a Kepa este mes, el entrenador francés fue tajante: "No me gusta hablar de los jugadores que no son míos. Kepa, con todo respeto, no es jugador del Real Madrid. Yo pienso en mis porteros". Sin embargo, lógicamente, volvió a dejar la puerta abierta al guardameta vizcaíno: "Tenemos la posibilidad de fichar hasta el 31 de enero y todo puede ocurrir. Es verdad que puede pasar de todo. Yo he creado esta plantilla y asumo lo que he hecho. No echaré la culpa a lo que sea si no van bien las cosas".

Respecto a la polémica sobre la lesión sufrida por Benzema durante el clásico (23 de diciembre) que mantendrá al delantero francés al menos tres semanas de baja, Zidane negó que su compatriota se rompiese antes de enfrentarse al Barça o durante las vacaciones. "Es mentira que antes del partido estuviese lesionado. Yo me fío de lo que me dice siempre el jugador. Se resintió de algo durante el partido y yo me enteré de la lesión después del clásico, cuando se le hizo la resonancia (el día 30). "Después del partido se resintió de algo. No sabemos exactamente de qué. Estaba lesionado cuando se fue de vacaciones", insistió. "Yo me fío de mi jugador y nada más. Es un disgusto ver a un jugador lesionarse", reconoció.

También quiso Zidane rebelarse ante las críticas y proclamar que "el Real Madrid está vivo en las tres competiciones y va a pelear hasta mayo en todo". "Nosotros tenemos ilusión y yo tengo fe en mi plantilla. La derrota en el clásico duele, pero el Madrid nunca se rinde y nosotros no nos vamos a rendir. La gente puede hablar y opinar, pero estamos vivos en las tres competiciones. Al final se verá si hay cambio y si hay cosas que tienen que cambiar. Al final de temporada seguro que habrá discusiones", aventuró cuando cumple dos años en el banquillo blanco y este jueves se enfrentará al Numancia en Los Parajitos en la ida de octavos de Copa, el único título que no ha ganado Zidane.