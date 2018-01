Zidane advierte de posibles despistes Zinedine Zidane, después de su rueda de prensa de ayer. :: efe El técnico sabe lo que se juega hoy ante el Leganés y protege a su equipo de los debates IGNACIO TYLKO. MADRID. Miércoles, 24 enero 2018, 00:49

De verse cuestionado, pese a conquistar ocho títulos de diez posibles, y de afrontar la eliminatoria de cuartos de final de Copa como una situación límite, a tener que tratar de reconducir los debates hacia el partido que toca ante el Leganés para evitar distracciones siempre peligrosas en torneos a vida o muerte. Así ha cambiado la situación para Zinedine Zidane tras dos victorias consecutivas y, sobre todo, los siete tantos endosados al Deportivo que cerraron las críticas sobre la falta de gol del Real Madrid en general y de Cristiano Ronaldo en particular. Como si el 0-1 logrado en Butarque, gracias aun golazo 'in extremis' anotado por Marco Asensio, haya convertido en un trámite el pase de los blancos a semifinales. Y eso que el francés ha remarcado que las claves del éxito pasan por «pensar que la eliminatoria no está sentenciada», asumir que el equipo de Asier Garitano «no se rinde nunca» y, como en el primer asalto, centrarse en «mantener la portería a cero y marcar».

No le agradan a Zidane las críticas vertidas sobre Cristiano por salir del campo ante el Deportivo mirándose con el teléfono del doctor la herida que le produjo el suizo Fabian Schär, y que precisó tres puntos de sutura. «No podemos controlar lo que la gente habla o dice. Cogió el móvil para ver lo que tenía, si la brecha era profunda o pequeña, para ver si podía seguir. Lo importante es que se ha entrenado», zanjó.

ALINEACIONES

Se perfilan como titulares Isco y Asensio, perjudicados si el Madrid insiste en el 4-3-3 pensando en el PSG. «El dibujo no me importa, sino la actitud. Me estáis hablando del PSG y queda mucho para la Champions», insistió Zidane al respecto, tras asegurar que tanto el balear como el malagueño, que no jugó ni un minuto ante el clásico y tampoco estuvo en el 'siete' al Dépor, han sido, son y serán jugadores «importantes» para él. Por lo demás, se felicitó por la recuperación física y anímica de Bale, lo que se traduce en goles, y el regreso de Sergio Ramos.