Zarpazo del Sevilla en el Wanda El Atlético acusa la fragilidad de Moyá, que hizo añorar al 'salvavidas' Oblak RODRIGO ERRASTI MADRID. Jueves, 18 enero 2018, 00:42

Dicen los entrenadores que todo gran equipo se basa, al menos, en un portero y un delantero que ganen puntos. El Atlético tiene uno de los mejores metas de Europa, que acostumbra a dejar impoluta su red, y ha conseguido a uno de los mejores '9' de Europa en este mes de enero. Diego Costa es sólo un futbolista pero su sola presencia ha mutado al equipo madrileño. Sin embargo, en Copa el guardameta no es Jan Oblak, ese de las paradas milagrosas, sino Miguel Ángel Moyá. No se puede decir que el Atlético perdiese por su portero, que sacó una gran mano a Correa con 0-0, pero también es cierto que no obró ningún milagro de esos que acostumbra el esloveno. Es más, su mano fue clave para el empate que dio aire a un Sevilla que arrancó bien, con ideas más claras que en los otros partidos de Montella pero que estaba a merced de su rival, sólo sujetado por un Sergio Rico soberbio, cuando se produjo la inesperada igualada previa al gran botín para el Pizjuán que es el 1-2 final.

0 0

La primera mitad fue intensa, con alternativas, muy vistosa y entretenida pese a que terminó sin goles. La locura, no obstante, llegó tras el descanso. Costa avisó primero de volea y después acertó de gran zurdazo en un rechace que llegó al segundo palo. Amagó con irse a la grada a celebrarlo. Estuvo a punto de rematar un centro de Carrasco calcado al de Correa. Ellos dos, a los que su velocidad a veces les condena, tuvieron después la opción de poner el 2-0 pero Rico frenó su voluntad.

Lo merecía el Atlético por juego pero encajó segundos después el empate de manera desafortunada. Jesús Navas puso una bola al área que rozó en Lucas y Moyá, en su intento por mandarla a córner, la introdujo en la red. Alguno recordó la ausencia de Oblak, que puede decir que aún no ha encajado en 2018, ya que cuando el partido agonizaba llegó una contra del Sevilla en la que Ben Yedder prolongó con la cabeza para que Correa, el otro, aprovechase las dudas en la salida de Moyá para definir de primeras por encima del cuerpo del balear.