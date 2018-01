Vitolo se suma a la fiesta colchonera

madrid. Faena muy profesional de un Atlético que sigue ganando y sin encajar goles y ya está en cuartos de final de la Copa del Rey. Aunque juegue sólo un trámite ante el Lleida, el equipo de Simeone jamás pierde el orden, ni se olvida sus obligaciones defensivas. Todos sus jugadores asumen que la competencia es enorme y que quien no se esmere no sale en la foto. Aunque aún le falta tono físico y acoplarse a su nuevo equipo, Vitolo debutó con gol en el Metropolitano. Además, Diego Costa no marcó pero le dio una gran asistencia a Carrasco y Gameiro anotó nada más entrar tras una genialidad de Correa.

En el Lleida jamás olvidará esta noche su debutante Cheng. Seguró que jamás se imaginó que su puesta de largo sería en el Metropolitano.