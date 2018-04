Final Tebas: «Tendría que aplicarse el 155 dentro del Metropolitano para evitar la pitada» Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Archivo El presidente de LaLiga considera que se debería «sancionar» o incluso «suspender» el encuentro que medirá al Sevilla y el Barcelona en caso de producirse esa situación COLPISA MADRID Domingo, 1 abril 2018, 21:15

Javier Tebas ha sido contundente. Considerando que la pitada al himno español durante la final de la Copa del Rey es más que «previsible», el presidente de LaLiga ha señalado que se debería «sancionar» o incluso «suspender» el encuentro que medirá al Sevilla y el Barcelona en caso de producirse esa situación, dejando caer incluso que sería necesario aplicar «el 155 (artículo de la Constitución) dentro del Wanda Metropolitano» para evitarla.

Así se ha pronunciado Tebas en una larga entrevista concedida a eldebatedehoy.es en la que ha repasado una larga lista de asuntos que van del dopaje dentro del fútbol al VAR pasando por la lacra de la violencia en los estadios, los valores en el deporte o el mercado de fichajes, entre otros.

«Yo no sé si hay sanciones económicas. Es que la Copa del Rey no es de LaLiga. Yo siempre he manifestado que se debería sancionar, incluso llegar, por qué no, a suspender un partido, pero como no se legisla en ese camino, yo no puedo cambiarlo. Es lo que hay... Ya no digo que es 'previsible', se pitará. Decir 'previsible' supone un acto de buena voluntad. Mucho tendría que cambiar... Prácticamente tendría que aplicarse el 155 (artículo de la Constitución) dentro del Wanda Metropolitano para evitar la pitada», ha señalado Tebas.

No se ha quedado ahí el presidente de LaLiga, que considera que la situación a la que se ha llegado «denota que se ha cuidado muy poco el respeto a lo que son los símbolos». «Eso nos lleva a que tendremos que llegar mucho más, porque eso nunca se acomete como se debería. Si en LaLiga estamos sancionando y denunciando insultos, ¿cómo no sancionaríamos o diríamos algo con esa cuestión?», se ha preguntado el dirigente.

Respecto al proceso independentista, Tebas ha vuelto a insistir en que la Ley del Deporte es «clara» y no permitiría a los clubes jugar «fuera de LaLiga». «En el debate famoso de si el Barcelona y los equipos catalanes jugarían fuera de LaLiga lo llevamos viviendo, y siempre -yo, desde luego-, con el mismo mensaje. Siempre hemos defendido que la Ley del Deporte era muy clara en ese aspecto y que no era posible que los equipos catalanes pudiesen jugar fuera de LaLiga ni tampoco que nosotros lo admitiéramos», ha remarcado.