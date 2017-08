U.D. LOGROÑÉS Tarde de reivindicaciones Rayco protege el balón ante el acoso de Arnedo, en el entrenamiento de ayer. :: juan marín Sergio Rodríguez dará minutos a quienes han jugado menos, con el guion habitual de posesión y control del juego La UD Logroñés inicia la Copa con muchos cambios y la obligación de ganar a un Avilés en horas bajas JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Miércoles, 30 agosto 2017, 00:30

La UD Logroñés regresa esta noche (20.30 horas, a partido único) a la Copa del Rey, competición muy importancia para Sergio Rodríguez, y lo hace ante un adversario, el Avilés, que pasa los días más pendiente de sobrevivir que de competir, aunque esas sensaciones le pueden convertir en más peligroso de lo que desvelan sus primeros partidos. Aun así, la UDL es claro, clarísimo favorito, ante un bloque que cuenta con doce jugadores, de los cuales dos están lesionados y un tercero acaba de llegar a la capital asturiana. Concretamente el domingo.

Para los jugadores de la primera plantilla, la presencia del Avilés y el inicio de la Copa son el escenario ideal para reivindicaciones personales, aunque el técnico deja claro que cuenta con toda una plantilla y no sólo con un once. De hecho, ya han jugado quince futbolistas. Sí que parece clara la sorpresa de ver a Diego Gordo en el once inicial de Rodríguez, otro chaval del Promesas. Sin embargo, el peso no debe recaer sobre los jóvenes, sino sobre los veteranos y, en especial, sobre aquellos hombros que deben soportar al bloque. César Caneda no jugará; tampoco César Remón. Jóvenes como Guillermo Cabrera, Pablo Bobadilla o Dani Gómez no se ejercitaron ayer con el primer equipo, por lo que hoy no estarán en Las Gaunas. Ya jugaron contra el Anguiano.

Así las cosas, es el turno de Alejandro Sotillos, por ejemplo. El madrileño no ha jugado ni un minuto aún en partido oficial. Hace unos meses disputó la final de Copa del Rey en Calahorra. Su último partido en categoría Juvenil. Por líneas, Fermín Sobrón aspira a su bautismo de esta temporada. Miguel, la Liga: el bañejo, la Copa. El año pasado no la jugó porque militaba en el Villanovense.

La línea defensiva aventura también los primeros minutos en el once de Ramiro Mayor y Borja Gómez, dos centrales, mientas que por la izquierda puede jugar Iñigo Zubiri, que supliría a Jaime Paredes. Muchos cambios. Sergio Rodríguez tiene previsto introducir variantes, aunque no las cuantifica. «Ya veremos», indica escuetamente. Por un lado quiere dar minutos a los que menos han jugado y descanso a los que más; por otro sabe que la Copa es traicionera y que el buen inicio de campaña se vería manchado con un mal resultado. Y ese mal resultado no es otro que la eliminación.

Con Diego Gordo previsiblemente en el eje del juego, el técnico sí que apelará aquí a más experiencia. El joven jugador se puede ver rodeado de Carles Salvador, Rayco, Germán, Noño o Espina, sin olvidar a Muneta e incluso Marcos André. Algunos de ellos quedarán descartados. Además, el domingo espera un duro partido en Lasesarre.

Para Rayco García y Germán Sáenz este compromiso sí que es un primer examen. Ambos llegan bajo la intención de reforzar la plantilla. Al primero se le intentó firmar en el mercado de invierno, pero el Murcia tiró de chequera para decantar su decisión. Seis meses después está en Logroño. De él se espera movilidad en punta de ataque y goles, aunque sigue sin ser el nueve que espera la afición blanquirroja. De Germán también se dijo que era un nueve e incluso acabó el partido del pasado domingo jugando en punta de ataque, pero su primer movimiento nada más pisar el césped del Mundial 82, en su primer entrenamiento, fue el de ubicarse en la banda derecha. Tampoco es ese ansiado delantero.

«La Copa es una competición muy importante para nosotros», decía Sergio Rodríguez. Aviso a navegantes. El técnico es hombre de la casa, se retiró en la UDL, y la Copa le gusta; como técnico conoce al dedillo la trastienda blanquirroja. Eso le permite rotar y dar protagonismo a otros futbolistas; al club se le abre la vía de ingresos económicos, aunque ésta sólo aparece en la cuarta ronda.