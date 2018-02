El sueño pepinero pasa reválida en el Pizjuán

madrid. Con la exigua ventaja derivada del 1-1 obtenido la semana pasada en Butarque, el Sevilla se encomienda al factor ambiental para tratar de cercenar el sueño del Leganés, que afronta la reválida definitiva en pos de su primera final. Tocado en su orgullo por la goleada encajada el pasado sábado ante el Eibar (5-1) pero determinado a recuperar su solvente rostro copero, el bipolar cuadro de Vincenzo Montella apela al respaldo de su afición para fulminar la enorme ilusión de un equipo que ya superó sus dos últimas eliminatorias en feudo ajeno y que persigue un hito mayúsculo.

Pudo obtener el conjunto andaluz una buena renta en Butarque, donde fue superior al equipo pepinero en la primera parte, pero un flagrante error de Sergio Rico en el segundo tiempo propició el gol de Siovas que mantiene la eliminatoria muy abierta. Aquel fallo, sumado al robo de cartera de Cala que permitió el empate 'in extremis' del Getafe en la jornada 21, han colocado al cancerbero en una delicada situación. Le mantendrá con todo Montella, que recalcó que «los goles los encajan todos» y que no alterará el once que le ha funcionado a la perfección en la Copa.

Sevilla Sergio Rico, Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Banega, Sarabia, Franco Vázquez, Correa y Muriel. Leganés Champagne, Tito, Siovas, Bustinza, Raúl García, Rubén Pérez, Gumbau, El Zhar, Amrabat, Eraso y Beauvue. Árbitro Estrada Fernández (C. Catalán). Hora 21.30 h. Ramón Sánchez Pizjuán. TV Telecinco/GOL.

Con sus mejores espadas acude también el Leganés, que recupera al sevillano Rubén Pérez, cuya ausencia hace una semana mermó mucho el mediocampo pepinero.

Asier Garitano, que sólo tiene las bajas de los argentinos Alexander Szymanowski y Mauro dos Santos, está convencido de que la única vía para sellar el histórico pase a la final del 21 de abril es salir «a ganar», pese a que un empate a más de un tanto también le serviría a su escuadra. Para ello, el preparador de Bergara enfatizó la necesidad de «jugar un gran partido» y saber leer los distintos escenarios que puedan presentarse a lo largo del choque.