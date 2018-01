Atlético de Madrid Simeone: «Diego Costa, que ya está para jugar, transmite onda positiva» 01:23 Diego Pablo Simeone. / EFE Tras la llegada del transfer, el técnico argentino convoca al goleador, preparado para su reestreno como rojiblanco tres años y medio después, en el partido de Copa contra el Lleida COLPISA Martes, 2 enero 2018, 14:44

"Diego Costa es un jugador agresivo, intenso, muy profundo, que da alternativas de ataque y estira el equipo. Su mayor virtud es que es un compañero ideal para cualquiera de los compañeros y se puede asociar con cualquiera de ellos. Transmite al equipo energía positiva, onda positiva, y acompaña su regreso con el trabajo colectivo. Con la suma de Vitolo va a haber mucha competencia", aseguró este martes Diego Pablo Simeone, que tras la llegada del tránsfer internacional del hispano-brasileño convocó a ambos para el partido de este miércoles contra el Lleida, en la ida de octavos de final de la Copa del Rey.

Tanto el delantero como Vitolo tienen el tránsfer, por lo que podrán jugar sin problema en Lleida

Diego Costa ya está preparado para volver a jugar con el Atlético tres años y medio después -desde que se tuvo que retirar lesionado durante la final de la Liga de Campeones de 2014 en Lisboa- y, aunque Simeone no anunció su titularidad, el técnico afirmó que el goleador "ya está para jugar" y él intentará elegir "lo mejor para el equipo" y aprovechar las características del exdelantero del Chelsea.

Mediaset no emitirá ocho partidos de Copa al "no darse las condiciones pactadas" Mediaset España no emitirá los partidos de Copa del Rey, que regresa este miércoles 3 de enero, al entender que no se dan las condiciones pactadas inicialmente.El acuerdo de Mediaset España con Mediapro, poseedora de los derechos, incluía la retransmisión de dos partidos de octavos, dos de cuartos y cuatro de semifinales, eliminatorias que se disputarán a lo largo del mes de enero y febrero. Mediaset España preveía ofrecer en simulcast, junto a Gol TV, ocho partidos en abierto de la Copa del Rey de fútbol a partir de la ronda del encuentro de ida de octavos de final que se disputan en esta primera semana de enero de 2018. Mediaset España ha emitido en Telecinco las tres últimas finales de la Copa del Rey con victorias del FC Barcelona ante el Athletic Club (2015), Sevilla FC (2016) y Deportivo Alavés (2017).

También elogió Simeone a Vitolo, "que se asocia muy bien con el equipo". "Su juego asociativo nos puede dar pasajes de transición mejores. Sus características son diferentes a las de Vietto y Correa, más explosivos y verticales. Sus condiciones nos harán crecer como equipo por la competencia. Estoy muy ilusionado por la competencia que tengamos. Habrá jugadores que pasarán de jugar a la tribuna y de la tribuna a jugar, porque tenemos un equipo competitivo", reconoció quien adelantó la segura salida de Vietto en este mercado de invierno.

"He hablado hoy con Vietto, y tiene posibilidades importantes para salir. Le deseo lo mejor. Me da bronca su salida, porque ha sido uno de los mejores futbolistas que ha jugado aquí, pero no le ha acompañado el gol. Lo quiero mucho como chico, y como futbolista es extraordinario, pero no ha podido materializar todo su juego en gol", reconoció quien también está decidido a prescindir de Gaitán. "Algunos tendrán que salir", admitió.

"El mercado está abierto y hasta el último día siempre está la peligrosidad de que salga alguno inesperado y de que entre alguno, aunque hoy parece lejana esa posibilidad", añadió quien ante el partido de este miércoles contra el Lleida espera "a un equipo con entusiasmo, que ha dejado fuera a la Real Sociedad".