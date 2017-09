COPA DEL REY «Nunca había vivido una noche como la del miércoles» El guardameta se entrenó ayer con normalidad, aunque aún no había borrado de su cuerpo la tensión que vivió el miércoles ante el AdarveFermín Sobrón Portero de la UD Logroñés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Viernes, 15 septiembre 2017, 00:00

Noches como la que vivió el miércoles Fermín Sobrón son únicas para un portero. No sólo se enfrentó a los madrileños en sus lanzamientos, sino que asumió el riesgo, porque el penalti también es un riesgo, de lanzar el octavo. Y el bañejo es un portero fantástico con el balón en los pies. Su golpeo es superior al de muchos futbolistas. Una noche mágica que, no obstante, no le mantendrá en el once titular. Será en la tercera ronda de la Copa, ronda que se sortea este viernes. El riojano, eso sí, disfruta al máximo del momento, aunque apenas pueda hablar de él porque tiene la voz rota.

- ¿Pudo dormir?

- La verdad que he apenas he dormido. Fue una noche emocionante y por suerte salió todo redondo porque el equipo se clasificó para la tercera ronda de la Copa y además tuve la suerte de marcar el penalti que nos daba el triunfo. Tenía claro que iba a marcar.

- Aun así, mejor no llegar a ese extremo para alzarse con la victoria.

- Me hubiera gustado ganar antes, en los primeros noventa minutos. El Adarve hizo un gran partido y nosotros luchamos muchísimo. Ganamos y con eso se queda la gente (2.700 espectadores en Las Gaunas).

- Tanda, por cierto, espectacular.

- Todos los equipos trabajan mucho el penalti porque cuando te estás jugando la clasificación con ese lanzamiento debes trabajarlo mucho. Ya no sólo es cuestión de delanteros o centrocampistas, sino que los defensas también lanzan muy bien e incluso los porteros (sonríe). Cada vez es mas complicado parar un lanzamiento.

- Vamos que esa historia de la fortuna que acompaña a la tanda tiene ya mucho de trabajo diario.

- Sí. Se ensaya mucho y el jugador tiene cada vez menos miedo a lanzar porque lo hace a diario en los entrenamientos.

-¿Conocía algo acerca de los lanzadores del Adarve o fue una tanda 'a pecho descubierto'?

- No sabía nada. Quedó demostrado, porque no acerté ninguno. Es una jugada complicada porque un mal apoyo arruina el lanzamiento o la parada.

- No es la primera vez que para un penalti en Las Gaunas.

- Fue en Liga, frente a la Peña Sport, pero es muy diferente un penalti en un partido liguero a otro que te juegas la clasificación. Nunca había vivido como protagonista una tanda como la del miércoles. Vi desde el banquillo la que nos dio el pase ante el UCAM, pero aquel día el protagonista fue Miguel. Una experiencia más.

- Muchas bromas en el entrenamiento.

- Más por la voz, que por los penaltis. Entre el catarro y los gritos apenas tengo voz.

- El miércoles disfrutó de un momento mágico, pero la realidad del fútbol indica que el domingo volverá al banquillo. ¿Cómo se asume pasar de una realidad a otra en cuatro días?

- Injusto no es; respeto, sí. Miguel está haciendo una temporada espectacular y le apoyo al máximo, de la misma forma que él me respalda cuando juego.

- Es la dureza de la portería.

- Sí, pero los pies tienen que estar sobre la tierra. Tengo 21 años y quiero ser titular, pero Miguel es un portero con mucha experiencia, el capitán del equipo y, además, completando una temporada espectacular. Es un referente y yo tengo que sumar en todo lo que pueda.

- En los dos últimos partidos no han marcado. ¿Les conocen mejor los rivales ya? ¿No sorprenden tanto? O simplemente son momentos diferentes

- Creo que estamos creando ocasiones. Unas veces marcas y otras no. Ante el Adarve tuvimos media docena de ocasiones claras, pero su portero estuvo muy bien bajo palos. Es verdad que el Adarve jugó muy bien en la primera mitad, pero a partir del descanso fuimos superiores, sobre todo en la prórroga.