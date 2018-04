Copa del Rey Tebas: «Yo cambiaría la legislación para suspender final Copa si hay insultos» Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional señala «que no podemos estar en silencio cuando se pita al himno de España o al jefe del Estado» EFE Huesca Miércoles, 4 abril 2018, 15:21

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), declaró que si de él dependiera cambiaría la legislación para poder suspender la final de la Copa del Rey, que este año jugarán el Barcelona y el Sevilla, en caso de posibles insultos y pitidos en la misma contra los símbolos de España.

«Cambiaría la legislación para que la autoridad que corresponda pudiera suspender el partido, pero no depende de mí porque no es de la Liga. Ese partido se tendría que suspender pero la legislación no lo permite», resaltó este miércoles el presidente de la LFP en una comparecencia ante los medios de comunicación en Huesca.

Tebas explicó que desde el organismo que preside tienen que ser «coherentes» en la gestión que están llevando del tema de la violencia y los insultos en todos los campos de fútbol españoles.

«Si en la Liga estamos denunciando desde hace cuatro años y medio insultos de puta Cataluña, puta España y a jugadores, tenemos que ser coherentes y no podemos estar en silencio cuando se pita al himno de España o al jefe del Estado porque daña la imagen del fútbol español y supone un insulto a millones de españoles, de catalanes y a cientos de miles de aficionados del Barcelona», destacó.

A este respecto, añadió que no entiende el revuelo que se ha montado por sus palabras sobre la aplicación del 155, que todos los años que lleva al frente de la LFP lleva diciendo lo mismo y que se debe evitar «con hechos» que se pite al himno de España y al Rey, algo que considera que es también su gestión.

«No podemos consentir, y hemos denunciado, los insultos de puta Cataluña. ¡Cómo no vamos a denunciar cuando se pita al himno de España y al jefe de Estado porque si no me tendría que ir a otro sitio y no creería en lo que estoy haciendo!», subrayó.

Javier Tebas apuntó que no sucede «nada parecido» a lo que ocurre en España sobre este tema «en ningún país».

«Tal vez el problema sea que no se ha sabido educar el respeto a los símbolos y más que el respeto es la defensa de estos símbolos, pero es lo que hay y mi conducta es de gestión y coherencia con lo que venimos haciendo hace cuatro años y medio», indicó.

Preguntado sobre las declaraciones del exdirectivo del Barcelona Albert Perrín definiéndolo como un «facha, repugnante y un nazi convencido y que lleva el holocausto como orgullo», Tebas contestó que tendrá que responder en el juzgado porque eso es un insulto y también porque nadie que le conozca opina que es de esa forma de pensar.

Sobre el derbi aragonés del próximo sábado entre el Real Zaragoza y el Huesca, Tebas espera «deportividad y tolerancia».

«Es un partido histórico aragonés y del deporte en Aragón y espero que esté a la altura que se merece pero no soy hipócrita y todo el mundo sabe que soy de Huesca», comentó el presidente de la LFP, que agregó que cree que tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca van a subir a Primera.