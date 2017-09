UD LOGROÑÉS 4 - REAL AVILÉS 0 La izquierda manda en la UDL Rayco, autor del primer gol de la UDL, intenta controlar el esférico. :: juan marín Ñoño dinamita un partido más y la UDL sigue en la Copa tras eliminar con facilidad al Avilés Los riojanos cambian su aspecto, pero mantienen el fútbol que les permite ganar y medirse la próxima semana al Unión Adarve JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Jueves, 7 septiembre 2017, 00:56

logroño. La UD Logroñés ganó y convenció, sobre todo en el segundo tiempo, ante un Avilés que conocía su papel. Los cambios de nombres no afectaron a la idea principal de este equipo que cuando da el protagonismo a Ñoño disfruta y hace disfrutar. Rayco, Ramiro y Sotillos completaron la goleada, aunque el gran protagonista volvió a ser Ñoño, asociado con Jaime Paredes. La izquierda toma el mando en este equipo.

0 0

El penalti se ha convertido en la mecha que da vida a la pólvora futbolística de la UD Logroñés. El domingo provocó dos, pero los falló, aunque uno y otro contribuyeron a cambiar la dinámica del partido; ayer, el protagonista fue Rayco, que con un movimiento de cintura hizo a Alfonso caer en la trampa. Gol.

UD Logroñés Fermín, Sotillos, Ramiro, Borja Gómez, Paredes, Gordo, Salvador (Arnedo, 77), Rayco, Ñoño (Muneta, 69) y Marcos André (Espina, 57). Avilés Lucas, Ángel, Jesús, Alfonso, Barra, Alexis (Carlos, 74), Carlinos (Ignacio, 57), Coutado, José Antonio (Adrián, 82), Pablo y Anselm. Goles 1-0, min. 21. Rayco marca de penalti; 2-0, min. 55. Ñoño marca de tiro raso al palo largo; 3-0, min. 70. Ramiro marca con el exterior tras un centro de Muneta; 4-0, min. 90+. Sotillos marca desde dentro del área. Árbitro Díez Cano. Colegio Castellano-Leonés. Ayudado por Ibáñez y Gámez. Amonestó a Gordo y a Alexis. Incidencias Las Gaunas. Primera ronda de la Copa del Rey. Llovió intensamente.

Sin embargo, el penalti es una maniobra casi de distracción en un equipo que juega al engaño con sus rivales, porque quien prende la mecha no es el penalti, sino la banda izquierda de la UD Logroñés, que ya se puede calificar de maravillosa. Paredes y Ñoño, pero sobre todo Ñoño. Para el gaditano no hay ni amistosos ni partidos oficiales; ni Liga ni Copa, hay fútbol. Disfruta y hace disfrutar. Advirtió en el minuto dos, marcó en el 55 y junto a Paredes cuajó acciones por su carril dignas de categoría superior, aunque no acabasen en gol. Ñoño tiene muchas virtudes, pero sobre todo una que cala en el aficionado: le levanta de su butaca. Se lo ha ganado en ciento ochenta minutos.

El silencio se había adueñado rápidamente de Las Gaunas. Sergio Rodríguez hizo cambios. Dio los primeros minutos como titulares a muchos jugadores, diseñó una nueva defensa en la que se mantuvo Jaime Paredes, concedió la batuta en la medular al canterano Diego Gordo y apostó por más veteranía en la línea de tres cuartos. El Avilés sabía a que venía a Logroño. Aguantar y confiar en un golpe de fortuna. A partir del minuto 60 se hundió físicamente.

Que los papeles de cada uno quedasen definidos era cuestión de tiempo. Y quedaron repartidos definitivamente cuando Rayco marcó desde los once metros. Sin embargo, su fútbol no transmitía. Posesión sí; chispa, no. Diego Gordo disfrutaba de su primer partido en el once. Tiene calidad, sale con el balón, gana metros sin él y es capaz de dar indicaciones a sus compañeros. Buenos síntomas.

El descanso y la lluvia rompieron el duelo. La UDL buscó la sentencia. Llegó, cómo si no, por medio de Ñoño. Gol de listo. Con mimo. Al espacio. La fuerza bruta no lo es todo. Y con ese gol se acabó el partido. Pudieron marcar antes que él Rayco y Borja Gómez; y después, Marcos André, Paredes y Espina, aunque quien amplió la renta fue Ramiro, con un sutil remate con el exterior. Demasiadas diferencias entre unos y otros plasmadas en el marcador. Esta vez no engaño. Espera la próxima semana el Unión Adarve y otra vez en Logroño.