La hora de la verdad en La Planilla

logroño. El Calahorra afronta hoy una oportunidad histórica. El sueño se ha ido poco a poco haciendo realidad y solamente queda un paso para que el equipo rojillo alcance en la Copa del Rey la gloria de los modestos. Después de superar en las rondas precedentes al Real Unión y al Leioa, los calagurritanos se miden a partir de las 20.30 horas en La Planilla a un equipo si cabe más temible: el Fuenlabrada. Avanzan las rondas, crece la dificultad. Y también el premio es mayor, ya que en caso de superar a los madrileños, el Calahorra se aseguraría enfrentarse en la siguiente eliminatoria a uno de los equipos nacionales que juegan competiciones europeas.

Todos en el Calahorra, desde aficionados hasta directivos, fantasean con recibir en La Planilla al Real Madrid o al Barcelona. La posibilidad es real pero antes los rojillos tendrán que superar el mayor reto al que se han enfrentado en esta temporada. El Fuenlabrada es un equipo más desconocido que los anteriores y llamado también a cotas mayores. Los madrileños entraron el año pasado en el 'play off' de ascenso a Segunda y este año aspiran a dar el salto a la categoría de plata.

En su plantilla, dirigida por Antonio Calderón, técnico con importante trayectoria en el fútbol de bronce y plata nacional, destacan jugadores de Primera División como el portero Jordi Codina o el defensa argentino Cata Díaz. Sin embargo, su equipo no son sólo grandes nombres y han iniciado la temporada cumpliendo objetivos: vivos en Copa y en zona de 'play off' en Segunda B.

El Calahorra no tiene miedo a todo ello. Ya se ha visto capaz el equipo rojillo de superar a dos rivales de superior categoría en partidos bien diferentes, uno más defensivo y otro virtuoso y valiente. El once inicial que salte al campo será previsiblemente similar al antes visto en Copa, quizá con la entrada de Binke, pero Miguel Sola ya ha demostrado en pocos partidos que cuenta con todos sus hombres y que estos responden a su confianza. Los once que salgan darán la talla y tendrán que estar prevenidos a un partido largo y en el que puede haber prórroga.

La referencia del duelo ante el Leioa, en el que el Calahorra desplegó un gran fútbol, es sin duda la que todos los aficionados rojillos quieren encontrarse, aunque seguramente el partido de esta tarde no tenga nada que ver ni con aquel ni con el de la primera ronda. Es parte de la magia de la Copa del Rey y el Calahorra está decidido a intentar el más difícil todavía.