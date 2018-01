El francés, molesto con el 'pulso' por Kepa a Florentino Miércoles, 24 enero 2018, 00:49

Zinedine Zidane está enfadado por atribuirle la responsabilidad de que Kepa Arrizabalaga haya renovado hasta 2025 por el Athletic, con una prohibitiva cláusula liberatoria de 80 millones. Aunque sea un triunfo personal ante Florentino Pérez y una defensa a ultranza de sus jugadores, al entrenador no le agrada esta situación: «Me molesta cuando escucho algunos comentarios que dicen que al final he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores, lo que hago con ellos. El resto no me ocupa y no quiero hablar de quienes no son del Madrid. No tengo nada contra Kepa ni contra ningún jugador, pero mi rol es proteger a los míos», adujo, sabedor de que un técnico depende siempre de la respuesta de su plantilla.