El día más feliz de Víctor López
Víctor López Ibáñez ejecuta un centro con la derecha.
El riojano debuta con el Alavés con una asistencia de gol y triunfo en Formentera
V. S./EFE
LOGROÑO/FORMENTERA. Miércoles, 10 enero 2018, 23:35

Una hora antes del duelo entre Formentera y Alavés se hacían públicas las alineaciones. Y en la del conjunto albiazul aparecía un nombre, el de Víctor López. El joven canterano, tras años de formación en el Calasancio y la Unión Deportiva Logroñés, llegó en el verano del 2015 a Vitoria. Pronto sus cualidades le hicieron completar los entrenamientos con el primer equipo, pero le faltaba la guinda del debut.

A los 20 años y de la mano de 'Pitu' Abelardo, el logroñés recibía por fin la alternativa en un partido de octavos de la Copa del Rey. Y su desempeño no pudo ser mejor. Disputó todos los minutos, no sufrió en defensa y mostró sus exquisitas cualidades ofensivas, dando aire a su equipo y abriendo el juego. Además, de sus botas salió el centro que Demirovic convirtió en el primer gol. Internada, recorte en el ángulo del área grande del riojano y con la izquierda, que no es su pierna buena, puso el esférico en la cabeza del internacional bosnio.

Formentera Contreras; Samu, Javi Rosa, Kiko, Bonilla (Ojeda min. 66); Álvaro, Omar, Gabri (Crespo, min. 66), Nando, Adrián Riera; Juan Antonio. Alavés Sivera; Víctor López, Ely, Maripán, Diéguez; Sobrino, Torres, Ibai (Munir, min. 73), Wakaso; Medrán (Manu García, min. 65), Demirovic (Martí Aguirregabiria, min. 78). Goles 0-1, min. 35: Demirovic; 1-1, min. 56: Javi Rosas; 1-2, min. 64: Demirovic; 1-3, min. 80: Munir. Árbitro Hernández Hernández. Incidencias Unos 3.000 espectadores en el Municipal de San Francisco.

Era el minuto 35 y se abría así la lata y se allanaba el camino para los alaveses que, a pesar de sufrir el empate ya en la segunda parte, supieron reaccionar y sumar dos tantos más (Demirovic y Munir) que les acercan a los cuartos de la Copa.

Ayer, el lateral aguantó con templanza todo el partido y podría disfrutar de una nueva oportunidad en la vuelta. Entonces, en Mendizorroza no le faltará el apoyo de familia y amigos que no pudieron desplazarse hasta Formentera. Por ejemplo, ayer mismo su hermano Ernesto brillaba con la selección riojana juvenil en el Campeonato de España que se disputa en Galicia. Porque el deporte corre por la sangre de su familia. Sobrino de Augusto Ibáñez 'Titín III' y proveniente de una saga de pelotaris, además el balonmano lo ha mamado en Escolapios, al igual que el fútbol. El fruto a tanto esfuerzo está dando, por fin, resultados.

Además, la gran actuación de Víctor López tuvo un punto de justicia poética en un campo en el que la Unión Deportiva Logroñés, su exequipo, cayó en septiembre en un desastroso tramo final de un partido que dominaba por dos goles.

En lo que respecta a la eliminatoria, otro debutante, Ermedin Demirovic fue la máxima figura de un conjunto alavés plagado de nombres no habituales pero que supo responder a lo exigido por Abelardo. El 1-3 pone la eliminatoria muy cuesta arriba para el conjunto de Tito García Sanjuán, que ve roto su sueño de llegar con opciones al partido de vuelta.