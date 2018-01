Costa, 1.320 días después de la final de Lisboa Vitolo controla la pelota ante Diego Costa, en la sesión del Atlético, ayer, en Majadahonda. :: efe El hispano brasileño ya tiene el tránsfer, como Vitolo, para lucir la elástica rojiblanca ante el Lleida y completar su ansiado regreso al club JULIÁN ALÍA MADRID. Miércoles, 3 enero 2018, 00:31

Por fin podrá contar el Atlético con Diego Costa, que volverá a jugar bajo las órdenes de Diego Simeone tras tres años, siete meses y siete días. Lo hará en los octavos de la Copa del Rey frente a un Lleida que, pese a haber eliminado a la Real Sociedad en la ronda anterior, acumula nueve partidos sin ganar en el tercer grupo de la Segunda División B. De hecho, la victoria en Anoeta (2-3) es el único encuentro de los últimos once en el que el conjunto catalán ha anotado más de un gol. Cuatro consecutivos lleva el Atlético sin cantar un gol dos veces, y su último duelo con dos tantos fue precisamente ante el cuadro donostiarra en el Metropolitano.

En el equipo rojiblanco, que acabó el año perdiendo su condición de invicto en Liga al caer ante el Espanyol y alejándose hasta los nueve puntos del Barcelona, líder indiscutible y único invicto, se espera el debut de Victor Machín 'Vitolo', que llega al choque tras disputar la primera vuelta con Las Palmas, donde una lesión le impidió tener continuidad. Tanto el canario como Diego Costa, ambos inscritos una vez terminada la sanción de dos periodos sin fichar por parte de la FIFA, esperarán, en principio, su oportunidad en el banquillo. Se espera que vayan cogiendo ritmo para ser importantes en el Atlético y también con la selección de Lopetegui.

Lleida Diego Rivas, Aitor Núñez, Pumar, Valiente, Eneko, Andriu, Javi López, Manu Molina, Moustapha, Jorge Félix y Huertas. Atlético Moyá, Juanfran, Giménez, Godín, Lucas, Correa, Saúl, Augusto, Carrasco, Torres y Gameiro. Árbitro De Burgos Bengoetxea (Vasco) Hora 19 horas. Camp d'Esports de Lleida TV beIN LaLiga Partido y Hora Formentera - Alavés 19 00 (BeIn) Lleida - Atlético Madrid 19 00 (BeIn) Cádiz - Sevilla 21 00 (BeIn) Las Palmas - Valencia 21 00 (BeIn)

El vasco está deseoso por el regreso del punta de Lagarto como el propio Simeone. «Las características de Diego las conoces: es agresivo, intenso, profundo, da alternativas de ataque, estira el equipo para poder jugar entre líneas. Está claro que su mayor virtud es que es un compañero ideal para cualquiera de los delanteros, se puede asociar con cualquiera de ellos», dijo este martes el preparador argentino, quien lo dirigió en su último partido oficial: la final de Champions que tuvo que abandonar a los nueve minutos por la recaída de una lesión muscular y que acabaría perdiendo en la prórroga. Desde entonces, el Atlético ha conseguido una Supercopa de España ante el Real Madrid y una nueva final de Champions en 2016, donde volvió a caer ante los madridistas. Ahora, Cholo vuelve a contar con el delantero, que ha marcado 56 goles en los 95 encuentros en los que han coincidido, para devolver la candidatura a todos los títulos al Atlético, club con el que el hispanobrasileño consiguió sus primeras liga y copa -ganó también dos Premier Leagues (2015 y 2017) y una Capital One (2015) con el Chelsea- gracias a sus 35 goles en los 43 partidos de esas dos competiciones.

Sí partirán desde el inicio tanto Saúl Ñíguez, sancionado para el próximo encuentro de Liga por acumulación de tarjetas, como Fernando Torres, titular en los dos partidos frente al Elche. También lo hará Kevin Gameiro, que dispondrá de una oportunidad importante para situarse por encima de Costa al menos durante las próximas semanas, mientras el hispanobrasileño coge el tono adecuado. Además, el argentino Ángel Correa y el belga Yannick Carrasco deberán rendir por encima del nivel mostrado en los últimos meses si no quieren que el Cholo se acabe decantando por Vitolo y ofreciéndole un hueco en el once. Dos titulares indiscutibles que no participarán en el choque son Filipe Luis, con una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho, y Koke, con problemas en uno de sus aductores, que quedaron fuera de la lista y que dejarán su sitio, en principio, a Lucas Hernández y a Augusto Fernández.

Por su parte, el Lleida, más cercano a la zona roja de la Segunda B (seis puntos), que a la de promoción (siete), buscará una hazaña similar a la de Anoeta. El conjunto catalán dirigido por Gerard Albadalejo, probablemente no contará con el centrocampista Marc Nierga, que salió ileso el pasado 30 de diciembre de un grave accidente en el que murieron dos personas.