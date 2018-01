El Barcelona quiere despedir a Mascherano con una remontada

barcelona. «Nuestra prioridad es la Liga», sentenció Ernesto Valverde tres días después de la derrota del Barça en Cornellà-El Prat ante el Espanyol (1-0) en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey y 24 horas antes de la goleada contra el Betis (0-5). El técnico aclaró que eso no quiere decir que no lo vayan a dar todo por ganar la cuarta Copa consecutiva, pero la frase ya era imparable. No está dispuesto a arriesgar el físico de algunos jugadores en la competición del KO con la Liga y la Liga de Campeones en juego.

El partido servirá de despedida del argentino Javier Mascherano.