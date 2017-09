AVISO MUY SERIO

La UD Logroñés tenía ayer la oportunidad de lograr un enorme premio que hace unos meses era el mero consuelo a una mala temporada: jugar contra un grande en la Copa del Rey. Ganaba 0-2 en el minuto 86 y acabó perdiendo por 4-3 ante el Formentera, que firmaba así su primer triunfo en Copa sin recurrir a la tanda de penaltis.

El aviso, después del recibido en Burgos, es serio, muy serio. Aludía Sergio Rodríguez a la intensidad tras perder en El Plantío. Puede repetir discurso, incluso con mayor incidencia en la falta de intensidad. Y no sólo porque recibiera dos goles en los últimos cinco minutos, sino porque tras el segundo gol, obra de Marcos André, se dejó llevar. Y antes, también.

La UDL ha pagado muy caro ese desequilibrio entre calidad y coraje e intensidad. Llámenlo como quieran. El partido dejó entrever un equipo con más hechuras, el riojano, pero no sólo de pose vive un bloque. El Formentera luchó hasta el final y no perdió en ningún momento la fe en un triunfo que le entregó su rival fruto de su bisoñez y debilidad. Algunos dirán que dos goles de rebote es tener mucha suerte. No. El análisis va más allá y, además, de perder cuando nadie esperaba la derrota, partidos como el de ayer van cribando a jugadores que luego se preguntarán por qué. Burgos contaminó a este equipo.