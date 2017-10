Declaraciones Zidane: «Podemos estar contentos con el trabajo de todos» Zinedine Zidane. / Juanjo Martín (Efe) El técnico del Real Madrid alaba la labor de los meritorios con que concurrió al choque frente al Fuenlabrada: «Hemos aguantado el partido con un ritmo muy alto» COLPISA Viernes, 27 octubre 2017, 00:13

Zinedine Zidane aplaudió el encuentro que realizaron sus futbolistas ante el Fuenlabrada, al que derrotaron por 0-2 en el estadio Fernando Torres con tantos de Marco Asensio y Lucas Vázquez, ambos de penalti. "Es un partido muy serio, un resultado lógico y al final podemos estar contentos con el trabajo de todos porque no es un partido fácil", dijo el técnico, que trata de conquistar por primera vez la Copa del Rey, el único trofeo que le falta en su palmarés como entrenador del Real Madrid.

Destacó Zidane la buena labor de la denominada 'unidad B' del Real Madrid. "No se ve que tienen menos minutos. Físicamente hemos aguantado el partido con un ritmo muy alto", remarcó el preparador, que apuntó a la expulsión de Vallejo, debutante en partido oficial con los blancos, como nota negativa del choque. "Me disgusta por Jesús, porque ha hecho un buen partido y no se merece la expulsión, pero hay que estar tranquilo", apuntó Zidane.

Asensio: «Sabíamos que no iba a ser fácil»

Ante los micrófonos de GOL habló también Marco Asensio, quien subrayó que el Fuenlabrada se mostró como un equipo difícil de superar, sobre todo en la primera parte. "Sabíamos que no iba a ser fácil. La primera han salido bien. La segunda sabíamos que iban a bajar el ritmo y lo hemos aprovechado", declaró el balear, un auténtico 'todoterreno' para todas las competiciones. "Siempre intento aprovechar los minutos, cuantos más mejor", manifestó al respecto.

Por parte del Fuenlabrada se pronunció Luis Milla, timonel del conjunto del cinturón sur de Madrid e hijo del que fuera futbolista de Barcelona, Real Madrid y Valencia. "Tenemos la sensacion de que con dos penaltis se nos ha ido la eliminatoria. Hemos hecho un gran trabajo hasta el minuto 60", defendió.

Valoró Milla que el Fuenlabrada puso en apuros al Real Madrid durante la primera parte. "El campo es más pequeño que el suyo y hemos estado bien cerrados. Hemos hecho un buen trabajo con el balón", indicó. Se refirió por último al choque de vuelta en el Santiago Bernabéu. "No sabemos cuándo volveremos a jugar ahí, lo aprovecharemos al máximo", recalcó.