Dos actores secundarios sin margen de error

La de mañana será una noche especial para ambos guardametas de la final de Copa del Rey, no sólo para Jasper Cillessen, a priori el único que saltará de inicio al verde del Wanda Metropolitano que no pertenece al llamado once de gala del Barcelona. El holandés es el meta copero del conjunto de Ernesto Valverde y, afronta por tanto, un doble reto ante el conjunto andaluz: hacer olvidar al brillante Ter Stegen y revalidar el título que ya levantara el curso pasado, el único hasta la fecha que tiene en sus vitrinas como jugador del Barça. Escasean las oportunidades para el internacional neerlandés en Can Barça en este su segundo año, al igual que ocurriera en el primero, cuando recaló en el conjunto barcelonés tras la salida de Claudio Bravo al Manchester City de Pep Guardiola. De hecho, Cillessen no llegó a jugar la Supercopa de España, precisamente ante el Sevilla, porque aún defendía la elástica azulgrana el meta chileno.

En el bando contrario, el Sevilla ha tenido dificultades esta campaña a la hora de elegir quién defendía su portería. No han faltado las noches amargas para el internacional español Sergio Rico, quien perdería la titularidad en lugar de David Soria, en los últimos tiempos el preferido del técnico italiano Vincenzo Montella. En 2012 estaba en el vestuario del Canillas, equipo de la regional madrileña, este corpulento cancerbero de 1.90, muy joven aunque con canas en el alma lamentando su fortuna.

«Estoy para retirarme». Fueron las palabras de un portero que ahora dispone de una oportunidad de oro para poder engordando su currículum con una Copa tras haber sido clave en la última Liga Europa del Sevilla ante el Liverpool, hace ya casi dos años. Sobre todo, se hizo grande en los cuartos ante el Athletic.