«Al principio no fuimos el Barça campeón»

«Para poder hacer un balance real del partido sólo me queda analizarlo tranquilamente en mi casita. Han pasado muchas cosas. La fase que más me ha gustado ha sido el inicio de la segunda parte, hasta que nos llegaron los miedos tras la expulsión de Sergi Roberto. Y lo que menos me ha gustado ha sido el inicio del partido porque no hemos sido el Barça campeón», analizó Luis Enrique. «Como dato positivo, decir que mi equipo y los culés han sabido sufrir, tal y como esperábamos. El resultado era engañoso porque podría dar lugar a equívocos, como así ha sido. La fortuna ha estado con nosotros en este partido, pero en el global creo que sí merecimos clasificarnos para la final», continuó el técnico azulgrana. Reconoció que erró al no haber reemplazado antes a Sergi Roberto. «No he sido lo suficientemente rápido; esperábamos que pudiera producirse esa falta».